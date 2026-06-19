Confirmaron 23 casos de triquinosis en Córdoba: nueve vinculados al consumo de carne de jabalí

El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó este viernes la aparición de 23 casos de triquinosis distribuidos en tres brotes detectados en la capital provincial y en la localidad de Malvinas Argentinas. De ese total, nueve contagios fueron asociados al consumo de carne de jabalí .

Según informó la cartera sanitaria, dos de los brotes se registraron en la ciudad de Córdoba, mientras que el tercero corresponde a Malvinas Argentinas, donde los pacientes mantienen vínculos familiares y de amistad.

En la capital provincial se notificaron 12 personas afectadas. Nueve de ellas contrajeron la enfermedad tras consumir carne de jabalí, mientras que las tres restantes pertenecen a un mismo grupo familiar y aún se investiga el origen preciso de la contaminación.

Por otra parte, en Malvinas Argentinas se reportaron 11 casos. Los pacientes indicaron haber consumido alimentos adquiridos tanto en la localidad como en otra provincia, situación que forma parte de la investigación epidemiológica en curso.

Las autoridades sanitarias informaron que todos los pacientes fueron derivados a centros de salud públicos y privados, donde permanecen bajo seguimiento médico y presentan una evolución favorable. Entre los afectados hay cuatro adolescentes de 15 años.

Las tareas para determinar el origen exacto de cada brote están siendo desarrolladas de manera conjunta por el Departamento de Zoonosis, personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Dirección de Alimentos del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Bioagroindustria y las áreas de salud y bromatología de los municipios involucrados.

El objetivo es identificar la procedencia de los productos contaminados y evitar la aparición de nuevos contagios.

Qué es la triquinosis y cuáles son sus síntomas

La triquinosis es una enfermedad parasitaria que se transmite por el consumo de carne de cerdo o de animales silvestres, como el jabalí, cuando está cruda, insuficientemente cocida o no ha sido sometida a controles sanitarios adecuados.

El parásito responsable es Trichinella spiralis y los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, dolores musculares, inflamación de los párpados, diarrea, vómitos, dolor abdominal y malestar general.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud reiteró una serie de medidas preventivas para evitar nuevos casos:

No consumir carne ni embutidos de origen desconocido.

Comprar productos únicamente en establecimientos habilitados.

Evitar la ingesta de carne cruda o mal cocida.

No adquirir alimentos en puestos callejeros sin control bromatológico.

Realizar los análisis sanitarios correspondientes antes de elaborar chacinados caseros.

Las autoridades insistieron especialmente en evitar el consumo de choripanes y otros productos cárnicos en puestos no habilitados, ya que representan una de las principales vías de transmisión de la enfermedad.