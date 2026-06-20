River tiene apalabrado a su tercer refuerzo: es un delantero surgido del club con presente en Europa

La dirigencia de River alcanzó un acuerdo para repatriar a un futbolista de renombre que pidió expresamente Coudet, pero hay una traba: la postura del propio jugador.

El River de Coudet, muy cerca de concretar la vuelta de un futbolista surgido de sus Inferiores.

Mientras el plantel de River arma las valijas para viajar este sábado rumbo a España a realizar la pretemporada, la dirigencia aceleró las gestiones y quedó a un paso de incorporar a un refuerzo que Eduardo Coudet había marcado como prioridad absoluta.

El Millonario alcanzó un acuerdo total con la Fiorentina para repatriar a Lucas Beltrán, el delantero que brilló en Núñez de la mano de Marcelo Gallardo y partió justamente al club italiano en 2023. En aquel momento, su venta se cerró en números altísimos: alrededor de €25.000.000, una cifra impactante para el fútbol argentino.

Los detalles del acuerdo entre River y Fiorentina por Lucas Beltrán Ahora, la negociación entre ambas instituciones contempla un préstamo con un cargo de €500.000 y una opción de compra de €6.700.000 por el 55% de su ficha. Un detalle no menor: esa opción puede transformarse en obligación si se cumplen ciertos objetivos, que a priori serían accesibles.

Lucas Beltrán todavía no dio el visto bueno para volver a River. Foto: Instagram @beltranlucass La principal traba de la negociación: el Vikingo todavía no toma postura Hasta ahí, todo encaminado. Pero como suele pasar en estos casos, falta el “ok” más importante: el del jugador. A sus 25 años, Beltrán todavía no dio el sí definitivo para volver a ponerse la Banda Roja ya que su idea primordial era seguir en el fútbol europeo. Es por eso que se tomaría unos días para comunicar su decisión, y lo cierto es que la pelota puede caer en cualquier lado.