River tiene apalabrado a su tercer refuerzo: es un delantero surgido del club con presente en Europa
La dirigencia de River alcanzó un acuerdo para repatriar a un futbolista de renombre que pidió expresamente Coudet, pero hay una traba: la postura del propio jugador.
Mientras el plantel de River arma las valijas para viajar este sábado rumbo a España a realizar la pretemporada, la dirigencia aceleró las gestiones y quedó a un paso de incorporar a un refuerzo que Eduardo Coudet había marcado como prioridad absoluta.
El Millonario alcanzó un acuerdo total con la Fiorentina para repatriar a Lucas Beltrán, el delantero que brilló en Núñez de la mano de Marcelo Gallardo y partió justamente al club italiano en 2023. En aquel momento, su venta se cerró en números altísimos: alrededor de €25.000.000, una cifra impactante para el fútbol argentino.
Los detalles del acuerdo entre River y Fiorentina por Lucas Beltrán
Ahora, la negociación entre ambas instituciones contempla un préstamo con un cargo de €500.000 y una opción de compra de €6.700.000 por el 55% de su ficha. Un detalle no menor: esa opción puede transformarse en obligación si se cumplen ciertos objetivos, que a priori serían accesibles.
La principal traba de la negociación: el Vikingo todavía no toma postura
Hasta ahí, todo encaminado. Pero como suele pasar en estos casos, falta el “ok” más importante: el del jugador. A sus 25 años, Beltrán todavía no dio el sí definitivo para volver a ponerse la Banda Roja ya que su idea primordial era seguir en el fútbol europeo. Es por eso que se tomaría unos días para comunicar su decisión, y lo cierto es que la pelota puede caer en cualquier lado.
En River, mientras tanto, lo esperan con los brazos abiertos pero sin ansiedad extrema a sabiendas de que ya hicieron su parte y dejaron el camino allanado. No obstante, el resto lo define el propio delantero. ¿Habrá final feliz?