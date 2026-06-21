Argentinos Juniors tomó una drástica decisión con Enzo Pérez, a 6 meses de su llegada

La dirigencia de Argentinos Juniors se contactó con Enzo Pérez para plantearle un duro escenario de cara al segundo semestre de 2026. Los detalles.

Lo que pintaba para ser un refuerzo de jerarquía terminó convirtiéndose en una historia exprés. Apenas seis meses después de haber iniciado su ciclo en La Paternal, Enzo Pérez tiene un pie y medio afuera de Argentinos Juniors.

El Bicho ya tomó la decisión de desprenderse del experimentado volante y las charlas para rescindir el contrato ya están en marcha. Lo más llamativo es que la determinación del club no responde estrictamente a lo futbolístico, sino que hay un trasfondo mucho más simple y concreto.

El motivo por el que Argentinos decide prescindir de Enzo Pérez En este mercado de pases, la dirigencia encabezada por Cristian Malaspina busca achicar fuerte la masa salarial y el ex River aparece entre los contratos más altos del plantel. Por eso, todo indica que su salida es prácticamente un hecho, a pesar de que todavía le quedaban seis meses de vínculo por delante.

Enzo Pérez rescindiría su contrato con Argentinos Juniors. En enero, Enzo Pérez llegó libre al Bicho tras su salida del Millonario, luego de que Marcelo Gallardo decidiera no tenerlo en cuenta de cara al 2026. La idea era que aportara experiencia, personalidad y liderazgo, pero nunca logró hacerse dueño del mediocampo ni convencer a Nicolás Diez, que lo utilizó poco y nada.