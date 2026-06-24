MotoGP: se confirmó quién será el compañero de Marc Márquez en Ducati desde 2027

Ducati anunció este miércoles la incorporación del español Pedro Acosta a su equipo oficial de MotoGP para las temporadas 2027 y 2028. De esta manera, el piloto murciano compartirá estructura con Marc Márquez a partir del próximo ciclo deportivo de la máxima categoría del motociclismo.

La confirmación fue realizada por Ducati Corse mediante un comunicado oficial, en el que destacó tanto la trayectoria de Acosta como su proyección dentro del campeonato. El acuerdo entrará en vigencia una vez finalizada la actual temporada.

"Ducati Corse se complace en anunciar que ha alcanzado un acuerdo con Pedro Acosta para las temporadas 2027 y 2028, equipo al que se unirá al término de la temporada actual, consolidando aún más el proyecto deportivo de Ducati y confirmando el compromiso de la empresa en invertir en los mejores jóvenes talentos de MotoGP", señaló la compañía italiana.

En el mismo comunicado, Ducati explicó que la decisión responde al rendimiento que el piloto español mostró desde su llegada al Mundial. La marca italiana sostuvo que el acuerdo "recompensa las cualidades del español, considerado uno de los pilotos más fuertes de su generación, gracias a los títulos mundiales logrados en Moto3 y Moto2 en apenas tres años desde su debut en el Mundial".

Acosta , de 22 años, logró consolidarse rápidamente como una de las referencias de la nueva generación de pilotos. Tras conquistar los títulos mundiales de Moto3 y Moto2, continuó su progresión en MotoGP, donde obtuvo el reconocimiento como 'Rookie del Año' en 2024.

Además, el español finalizó cuarto en la clasificación general de la temporada 2025 y acumuló 13 podios en la categoría reina, resultados que Ducati destacó al momento de anunciar su incorporación.

Qué dijeron en Ducati sobre la dupla con Marc Márquez

El CEO de Ducati, Claudio Domenicali, valoró la llegada del piloto español y remarcó su potencial a largo plazo. "Uno de los jóvenes más talentosos de MotoGP con sólo 22 años y, por tanto, es un piloto sobre el que construir otra bonita historia", afirmó.

También destacó aspectos de su personalidad fuera de la pista. "Siempre nos ha gustado y lo seguimos desde hace tiempo, tanto por lo que ha hecho en pista como por su personalidad directa y desenfadada, que estamos seguros hará que los ducatistas se enamoren de él cuando lo vistamos de rojo", aseguró.

Respecto a la futura convivencia deportiva con Marc Márquez, Domenicali sostuvo que Acosta "representa el complemento ideal" para el proyecto de la escudería italiana. "Creemos que, formando pareja con Marc, representa el complemento ideal para un equipo que, apoyado en su historia y en los resultados logrados en los últimos años, quiere seguir desempeñando un papel absolutamente protagonista también en el futuro", señaló.

Ducati anunció al piloto que acompañará a Marc Márquez a partir de 2027

La visión de Luigi Dall'Igna sobre el futuro del equipo

Por su parte, el director general de Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, aseguró que la incorporación del español encaja con la estrategia deportiva de la marca para los próximos años.

"Pedro representa el perfil ideal para el futuro del equipo Ducati", afirmó el dirigente, quien explicó que, tras la continuidad de Márquez, la intención era sumar un piloto joven para el desarrollo de la Desmosedici GP.

Dall'Igna destacó además que Acosta "ha demostrado una precocidad extraordinaria" a lo largo de su carrera deportiva y consideró que su llegada supondrá "un estímulo para todos" dentro de la estructura italiana. Según explicó, Ducati buscará acompañar su crecimiento deportivo con el objetivo de seguir elevando el nivel competitivo del equipo en MotoGP.