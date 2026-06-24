Viral: un brujo prometió detener a Harry Kane, pero lo "liberó" después

El empate 0-0 entre Inglaterra y Ghana por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026 estuvo acompañado por una situación que había comenzado a generar repercusiones en la previa del encuentro: el espiritualista ghanés Nana Kwaku Bonsam aseguró públicamente que estaba realizando un trabajo para impedir que Harry Kane tuviera una actuación determinante frente a su selección.

Bonsam es conocido por sus declaraciones vinculadas al fútbol y años atrás alcanzó notoriedad internacional después de atribuirse una lesión sufrida por Cristiano Ronaldo antes del Mundial de Brasil 2014. En esta oportunidad, el foco de sus afirmaciones estuvo puesto en el capitán de Inglaterra.

"Estoy trabajando sobre Harry Kane . He mostrado antes de lo que soy capaz, así que sé qué trabajo debo hacer para detenerlo", afirmó el espiritualista en declaraciones reproducidas por distintos medios internacionales.

El ghanés aclaró que su intención no era provocar una lesión de gravedad al delantero inglés, sino limitar su influencia durante el encuentro correspondiente a la fase de grupos. "No le deseo una lesión seria. Será solo lo suficiente para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para que pueda ayudar a Ghana ", sostuvo antes del compromiso.

Más allá de esas declaraciones, el desarrollo del partido tuvo una explicación estrictamente futbolística. Ghana planteó un encuentro de gran disciplina táctica, con líneas compactas y una atención permanente sobre los principales futbolistas ofensivos ingleses.

La ocasión que desperdició Harry Kane

El conjunto dirigido por Carlos Queiroz logró reducir los espacios cerca de su área y dificultó la participación de Kane en zonas de peligro. Inglaterra dominó la posesión durante gran parte del encuentro, pero encontró pocas oportunidades claras para convertir.

La más importante llegó a los 41 minutos del segundo tiempo. Tras un cabezazo de Nico O'Reilly que impactó en el travesaño, Kane capturó el rebote dentro del área, aunque su definición se fue por encima del arco.

¡¡TREMENDA LA QUE SE PERDIÓ INGLATERRA!! PALO Y AFUERA



Primero, el cabezazo de Nico O'Reilly al palo derecho del arquero y después el 1-0 que erró Harry Kane en la puerta del área, que se apuró y la mandó a la tribuna. pic.twitter.com/eTR31xlzNn — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Finalizado el partido, el delantero inglés se refirió a esa acción. "No pude ponerme bien encima de la pelota. Me respaldo para marcar ese tipo de chances la mayoría de las veces, pero soy delantero hace tiempo y sé que no siempre entran", explicó.

Nana Kwaku Bonsam "liberó" a Kane

Después del empate, las declaraciones previas del espiritualista volvieron a circular en redes sociales y distintos medios retomaron sus comentarios realizados antes del encuentro.

Lejos de modificar su postura, Bonsam realizó una nueva afirmación sobre el resultado y aseguró que había cumplido con el objetivo que se había propuesto. "Soy el espiritualista más poderoso del mundo. Ahora voy a liberar a Harry Kane para que pueda marcar en el próximo partido de Inglaterra", declaró.

Un brujo ghanés dijo haber frenado a Harry Kane y se volvió viral

Inglaterra cerrará su participación en la fase de grupos frente a Panamá, mientras que Ghana enfrentará a Croacia en una jornada decisiva para las aspiraciones de ambos equipos en el Mundial 2026.

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