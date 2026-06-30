Independiente de Avellaneda fue por una de las joyas de la Lepra, pero frenó por un motivo

Independiente de Avellaneda consultó por el defensor de 23 años, pero el precio que pidió la Lepra puso fin a las conversaciones.

El mercado de pases sigue moviéndose y uno de los futbolistas de Independiente Rivadavia despertó el interés de un grande del fútbol argentino. Según informó el medio partidario Orgullo Rojo, Independiente de Avellaneda realizó una consulta por el defensor de 23 años y 1,92 metros de altura, Sheyko Studer, aunque la negociación se cayó casi de inmediato.

Independiente de Avellaneda pregunto por el central de la Lepra, pero duró poco Sheyko Studer posa con la camiseta azul. Foto: Prensa Independiente Rivadavia El principal obstáculo fue la cotización del jugador. De acuerdo con la publicación, Juan Cruz Oller, representante del zaguero, le comunicó a la dirigencia del Rojo que la pretensión para negociar el pase ronda los 5 millones de dólares.

La cifra fue considerada demasiado elevada por la dirigencia de Independiente de Avellaneda, que decidió no avanzar en las conversaciones y descartó la incorporación del marcador central, al menos en este mercado de pases.