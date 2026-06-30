La AFA le hizo un pedido especial a la FIFA por los miles de argentinos que viajarán a Miami sin entrada

El presidente de la AFA confirmó que solicitó un remanente de localidades para el partido entre la Selección y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial.

La pasión no tiene límites: miles de argentinos viajarán a Miami sin entrada para alentar a la Scaloneta.

La pasión por la Selección argentina volvió a desbordar cualquier previsión en el Mundial 2026. A días del cruce frente a Cabo Verde por los 16avos de final, la AFA inició gestiones con la FIFA para conseguir más entradas, ante la llegada masiva de hinchas que viajarán a Miami sin un ticket asegurado.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó que el organismo mantiene conversaciones con la FIFA para liberar un remanente de localidades para el encuentro del próximo viernes, que se disputará en el Miami Stadium. "Estamos trabajando para que pueda ir la mayor cantidad de gente posible, un partido que nadie esperaba que tenga tanta convocatoria como la que va a haber y solicitando qué remanente hay para que la gente pueda comprar y acceder", explicó.

El pedido de Chiqui Tapia, titular de AFA, a Infantino Claudio Tapia hizo público su pedido a la FIFA de cara al enfrentamiento contra los caboverdianos AFA El dirigente también reveló la magnitud de la movilización que genera la Scaloneta. "Hablamos con FIFA, seguramente las entradas de los que compraron anticipadamente saldrán a la venta y va a poder ir más gente de la que vino. También entendemos que 50.000 personas que viajen sin entrada es lo que genera la Selección, así que hay que tratar de ayudar a la mayor cantidad posible, pero no entran todos", señaló durante un homenaje por los 40 años del título de México 1986 realizado en Miami.

El encuentro entre Argentina y Cabo Verde, que se jugará el viernes desde las 19 (hora argentina), ya tiene las entradas agotadas en el mercado oficial. Sin embargo, todavía podrían aparecer localidades en la plataforma oficial de reventa de la FIFA, correspondientes a hinchas que finalmente no asistirán al partido. La recomendación de la organización es adquirir tickets únicamente por ese canal para evitar estafas.