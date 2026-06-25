Una de las calles más importantes de Mendoza permanecerá cortada por cinco meses

Una de las calles más transitadas de la provincia, en el límite entre Ciudad y Godoy Cruz comenzará a transformarse desde este lunes 29 de junio. Se trata de la calle Hipólito Yrigoyen, donde arrancará una importante obra de remodelación integral que demandará varios meses de trabajo y traerá cambios significativos para quienes circulan por la zona.

La intervención forma parte de un plan que apunta a renovar la infraestructura vial y mejorar las condiciones generales de una arteria utilizada diariamente por miles de mendocinos. Aunque los trabajos se realizarán por etapas para reducir las complicaciones, el impacto en el tránsito será inevitable.

La ejecución fue organizada en siete etapas sucesivas. De esta manera, se busca mantener alternativas de circulación para vehículos particulares, colectivos y vecinos de la zona mientras avanza la remodelación.

El primer tramo de trabajo abarcará la calle Brasil, entre Belgrano y San Martín, y también Hipólito Yrigoyen desde San Martín hasta Roque Sáenz Peña. En total, comprende cerca de 235 metros lineales y tendrá un plazo estimado de cinco meses de ejecución.

La primera etapa de la obra se extenderá por cinco meses y afectará uno de los principales ingresos entre Capital y Godoy Cruz.

Durante esta fase estará completamente interrumpido el cruce de Yrigoyen y San Martín. Además, permanecerá cerrada la circulación por calle Brasil entre San Juan y San Martín, uno de los sectores con mayor movimiento vehicular del área.

Para quienes circulen hacia el sur por avenida San Martín, el recorrido alternativo será continuar hasta calle Serú. Desde allí deberán dirigirse hacia el oeste para incorporarse a República del Líbano y continuar luego rumbo a Godoy Cruz.

Los automovilistas que ingresen a la Ciudad desde el sur tendrán dos opciones para evitar el sector afectado. Una será girar a la izquierda por 25 de Mayo y continuar por Almirante Brown y España hacia el norte. La otra alternativa consistirá en doblar a la derecha por Castellani, seguir por Belgrano y luego retomar hacia el norte por San Juan.

Qué pasará con los colectivos

En cuanto al transporte público, también se implementarán recorridos especiales mientras duren los trabajos. Algunas líneas que circulan por San Martín y Morón continuarán por Morón hacia el este hasta Rioja, luego tomarán Brasil, Ricardo Videla y Minuzzi, en Godoy Cruz, para regresar posteriormente a avenida San Martín.

Otro de los recorridos alternativos para las unidades partirá desde la rotonda de Peltier y La Pampa. Desde allí avanzarán hacia el sur por La Pampa hasta Capitán de Fragata Moyano, continuarán por República del Líbano y Echeverría, permitiendo mantener la conectividad durante esta primera etapa de una obra que se extenderá por más de cinco meses.