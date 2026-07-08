Comenzaron las obras para transformar el Acceso Sur en Luján de Cuyo

Este miércoles comenzaron formalmente las obras para la transformación del Acceso Sur (Ruta 40) , en el tramo que abarca parte del departamento de Luján de Cuyo, desde calle Paso hasta la intersección con la ruta 7 y Variante Palmira.

En total serán 16 kilómetros los que se van a intervenir, desde el límite con Maipú, en el puente de Juan José Paso hasta el empalme con la Variante Palmira-Agrelo (Ruta 7). La obra, clave para el Gran Mendoza, demandará una inversión de más de US$ 57 millones, financiados con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

En esta primera etapa, las labores se concentrarán específicamente en banquinas sin afectar la traza , lo que implicará circular de manera habitual, pero con precaución, para garantizar la seguridad de los operarios y de los automovilistas.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, destacó que el Acceso Sur es uno de los corredores más importantes de Mendoza y una pieza clave para el desarrollo productivo, turístico y social de Luján y de toda la provincia. En ese sentido, el funcionario remarcó el desafío asumido por la gestión provincial de intervenir sobre rutas de jurisdicción nacional para dar respuestas concretas a una demanda histórica a través de procesos abiertos y transparentes.

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui, recordó que el proyecto está diseñado para absorber un flujo actual de 70.000 vehículos diarios, con una proyección que superará los 100.000 en los próximos 12 años. La funcionaria explicó que se busca restaurar la capacidad estructural de la vía y elevar significativamente la seguridad vial, dotando al Acceso Sur de mayor capilaridad, con vías alternativas y mejorando la conectividad transversal en una zona altamente urbana y productiva.

La intervención central del proyecto radica en la incorporación de una tercera trocha por sentido de circulación en el sector comprendido entre las calles Paso y Azcuénaga. Esta mejora estructural permitirá incrementar la capacidad de carga de la calzada, reduciendo los tiempos de viaje y separando el tránsito local del transporte de larga distancia.

Asimismo, el plan incluye un ambicioso desarrollo de infraestructura con la construcción de tres nuevos puentes en las intersecciones de las calles Malabia, Castro Barros y Zapiola, además del ensanche de las estructuras existentes sobre Bulnes y Anchorena y la creación de rotondas en Aráoz y Azcuénaga, eliminando los actuales cuellos de botella.

Finalmente, en el segmento que se extiende desde Azcuénaga hasta la Ruta Nacional 7, los trabajos se enfocarán en una reconstrucción completa de la calzada y puesta en valor de las banquinas, garantizando los estándares de resistencia necesarios para sostener el intenso tráfico de carga del Corredor Bioceánico hacia los puertos del Pacífico.