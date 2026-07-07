Una nueva calle se suma al corte por las obras de calle Yrigoyen

Aysam informó que modificó el cronograma original de la obra por interferencias subterráneas. Desde el miércoles habrá un nuevo corte.

Detectaron interferencias subterráneas durante las excavaciones y Aysam debió modificar el esquema de trabajo previsto para la obra.

La remodelación integral de la calle Hipólito Yrigoyen continúa avanzando, aunque todavía las tareas no llegaron a la propia arteria que le da nombre al proyecto. Desde el lunes 29 de junio los trabajos se concentran sobre calle Brasil, donde comenzaron las excavaciones para renovar las redes de agua y cloacas que tienen más de 40 años de antigüedad.

Durante los primeros días de trabajo, el tránsito se mantuvo con relativa normalidad gracias a que la mayor parte de los desvíos previstos aún no habían entrado en vigencia. Sin embargo, Aysam anunció ahora una modificación en el cronograma que obligará a implementar un nuevo corte de tránsito desde este miércoles 8 de julio.

La empresa explicó que, al iniciar las excavaciones, aparecieron interferencias subterráneas que no estaban contempladas en el proyecto original. Esa situación obligó a reprogramar parte de la obra antes de continuar con las siguientes etapas previstas.

El nuevo corte comenzará este miércoles Se construirán dos nuevas bocas de registro y también se realizará la reubicación de una red cloacal terciaria sobre calle Brasil. Alf Ponce / MDZ Según informó Aysam, desde el miércoles 8 de julio permanecerá totalmente cerrada la intersección de Belgrano/San Juan con Brasil. Allí se construirán dos nuevas bocas de registro y también se realizará la reubicación de una red cloacal terciaria sobre calle Brasil.

De acuerdo con el cronograma actualizado, ese corte tendrá una duración estimada de 25 días. Además, la empresa aclaró que la medida fue coordinada junto a la Subsecretaría de Transporte y los municipios de Ciudad y Godoy Cruz para ordenar la circulación y reducir el impacto en la zona.