Una nueva calle se suma al corte por las obras de calle Yrigoyen
Aysam informó que modificó el cronograma original de la obra por interferencias subterráneas. Desde el miércoles habrá un nuevo corte.
La remodelación integral de la calle Hipólito Yrigoyen continúa avanzando, aunque todavía las tareas no llegaron a la propia arteria que le da nombre al proyecto. Desde el lunes 29 de junio los trabajos se concentran sobre calle Brasil, donde comenzaron las excavaciones para renovar las redes de agua y cloacas que tienen más de 40 años de antigüedad.
Durante los primeros días de trabajo, el tránsito se mantuvo con relativa normalidad gracias a que la mayor parte de los desvíos previstos aún no habían entrado en vigencia. Sin embargo, Aysam anunció ahora una modificación en el cronograma que obligará a implementar un nuevo corte de tránsito desde este miércoles 8 de julio.
La empresa explicó que, al iniciar las excavaciones, aparecieron interferencias subterráneas que no estaban contempladas en el proyecto original. Esa situación obligó a reprogramar parte de la obra antes de continuar con las siguientes etapas previstas.
El nuevo corte comenzará este miércoles
Según informó Aysam, desde el miércoles 8 de julio permanecerá totalmente cerrada la intersección de Belgrano/San Juan con Brasil. Allí se construirán dos nuevas bocas de registro y también se realizará la reubicación de una red cloacal terciaria sobre calle Brasil.
De acuerdo con el cronograma actualizado, ese corte tendrá una duración estimada de 25 días. Además, la empresa aclaró que la medida fue coordinada junto a la Subsecretaría de Transporte y los municipios de Ciudad y Godoy Cruz para ordenar la circulación y reducir el impacto en la zona.
Como consecuencia de esta reprogramación, también quedó postergado el corte de calle San Martín que originalmente estaba previsto para los primeros días de julio. Ese cierre recién se realizará una vez que finalicen las tareas extraordinarias que ahora deberán ejecutarse sobre Brasil.
Cómo cambia la circulación
La principal modificación para los automovilistas será sobre calle Belgrano. Hasta ahora quienes circulaban hacia el norte podían cruzar Brasil para continuar por San Juan o girar hacia el este por Brasil, pero desde este miércoles esa posibilidad dejará de estar disponible por el cierre total de la intersección.
Los vehículos que avancen por Belgrano deberán desviarse antes de llegar a Brasil. Quienes necesiten continuar hacia el norte tendrán que doblar hacia el este por Honorio Barraquero y tomar San Martín hasta Castellani, conducir por Castellani con dirección este hasta Pedro del Castillo, para tomar rumbo al norte nuevamente. Allí, incorporarse a Brasil y luego girar por Sacchi para retomar el recorrido hacia Ciudad. Solamente podrán ingresar al tramo cerrado los frentistas ubicados entre Honorio Barraquero y Brasil.
En cambio, quienes busquen dirigirse hacia el oeste podrán hacerlo por Honorio Barraquero hasta avenida San Martín, que continuará habilitada en ambos sentidos de circulación. Una vez concluidas estas tareas, Aysam informó que retomará el cronograma original para continuar con la renovación integral de calle Yrigoyen, una obra que demandará alrededor de 18 meses y se ejecutará por etapas.