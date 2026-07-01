Anunciaron el corte total en una calle de Luján de Cuyo: qué zona estará afectada
El corte se producirá debido a que en el lugar se estarán llevando a cabo obras destinadas a mejorar la infraestructura de la zona.
En las últimas horas se informó que habrá un corte total en una transitada calle de Luján de Cuyo debido a que Aguas Luján estará llevando a cabo obras que tienen como objetivo "mejorar la infraestructura de servicios en el sector". La medida comenzará a regir a partir del próximo lunes 6 de julio.
Qué zona estará afectada por el corte y por cuánto tiempo
La zona afectada será la calle Terrada, entre calles Anchorena y Zapiola. Según se informó, dicho sector permanecerá cerrado al tránsito vehicular y solo estará permitido el ingreso a frentistas.
En principio, el corte se extenderá desde el lunes 6 de julio hasta el jueves 6 de agosto. En ese periodo, las autoridades municipales solicitan a los vecinos y conductores "circular con precaución, respetar la señalización correspondiente y utilizar las vías alternativas para evitar demoras".
"La intervención forma parte de las tareas planificadas para optimizar el funcionamiento de la red y garantizar mejores condiciones de servicio para los vecinos de la zona", destacaron desde el municipio, que además explicó que entiende que "un corte nunca viene con entendimientos, pero sí con un objetivo claro: seguir mejorando los servicios y la infraestructura del departamento".