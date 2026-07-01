Anunciaron el corte total en una calle de Luján de Cuyo: qué zona estará afectada

El corte se producirá debido a que en el lugar se estarán llevando a cabo obras destinadas a mejorar la infraestructura de la zona.

En las últimas horas se informó que habrá un corte total en una transitada calle de Luján de Cuyo debido a que Aguas Luján estará llevando a cabo obras que tienen como objetivo "mejorar la infraestructura de servicios en el sector". La medida comenzará a regir a partir del próximo lunes 6 de julio.

Qué zona estará afectada por el corte y por cuánto tiempo La zona afectada será la calle Terrada, entre calles Anchorena y Zapiola. Según se informó, dicho sector permanecerá cerrado al tránsito vehicular y solo estará permitido el ingreso a frentistas.

En principio, el corte se extenderá desde el lunes 6 de julio hasta el jueves 6 de agosto. En ese periodo, las autoridades municipales solicitan a los vecinos y conductores "circular con precaución, respetar la señalización correspondiente y utilizar las vías alternativas para evitar demoras".