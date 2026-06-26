Manifestantes y Policía, frente a frente: corte total en el Puente Pueyrredón por el aniversario de Kosteki y Santillán

Manifestantes y efectivos policiales se encuentran frente a frente en el Puente Pueyrredón, donde organizaciones sociales y políticas mantienen un corte total.

Organizaciones sociales y políticas mantienen este viernes un corte total sobre el Puente Pueyrredón, que une Avellaneda con la Ciudad de Buenos Aires, en conmemoración del aniversario de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Tensión en el Puente Pueyrredón por corte total La situación genera momentos de tensión con la presencia de efectivos de seguridad. Los manifestantes permanecen sobre todos los carriles mientras continúan las negociaciones, ante la expectativa de una eventual intervención para despejar el puente y normalizar la circulación.

La movilización fue convocada por distintas organizaciones piqueteras, de derechos humanos y espacios políticos que recuerdan a Kosteki y Santillán. El acto se realiza en el lugar donde ambos militantes fueron asesinados durante una jornada de protesta que terminó con una violenta represión policial bajo la gestión de Eduardo Duhalde.