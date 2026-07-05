Una transitada calle de Luján de Cuyo permanecerá cortada durante un mes

Desde este lunes, una de las calles más transitadas de Luján permanecerá cerrada por obras. El corte se extenderá hasta el 6 de agosto.

Las obras de Aguas Luján provocarán un corte total en Terrada durante un mes. El municipio pidió circular con precaución y respetar los desvíos.

Los vecinos de Luján de Cuyo volverán a encontrarse con cambios importantes en el tránsito. Después del corte que la semana pasada afectó la intersección de Terrada y Mariano Boedo, desde este lunes 6 de julio comenzará una nueva restricción que volverá a modificar la circulación sobre una de las calles más utilizadas del departamento.

En esta oportunidad, el corte será total sobre Terrada, entre Anchorena y Zapiola, y se extenderá hasta el jueves 6 de agosto. La interrupción responde a obras que ejecutará Aguas Luján, aunque el impacto más inmediato será para quienes utilizan esa arteria como parte de sus recorridos diarios.

La medida afectará especialmente a vecinos, trabajadores y conductores que ingresan y salen de distintos sectores de Luján utilizando calle Terrada. Durante un mes deberán reorganizar sus viajes y optar por recorridos alternativos para evitar demoras en horarios de mayor circulación.

Tránsito: cómo cambia la circulación Mientras duren los trabajos, el paso estará habilitado únicamente para los frentistas. El resto de los automovilistas no podrá atravesar el tramo comprendido entre Anchorena y Zapiola y deberá respetar la señalización dispuesta en la zona.

Desde el municipio pidieron planificar los desplazamientos con anticipación y conducir con precaución cerca del sector intervenido. El objetivo es reducir complicaciones en una calle que concentra un importante movimiento vehicular todos los días.