Viajar en micro o subte con descuentos: qué bancos devuelven el 100% del pasaje

Viajar en colectivo, subte e incluso pagar peajes puede ser mucho más barato desde este mes de agosto. Esto se debe a que muchos bancos y billeteras virtuales ofrecen descuentos de entre el 20% y el 100% para los viajes, con algunos topes mensuales según la promoción.

Los beneficios están disponibles para quienes utilizan pagos NFC (sin contacto) desde el celular o reloj inteligente, así como también para quienes abonan mediante QR Transporte con dinero en cuenta.

Antes de aprovechar una promoción conviene revisar las condiciones de cada entidad, ya que varían los medios de pago aceptados, los topes de devolución y la fecha de vigencia.

Naranja X mantiene durante agosto dos promociones para usuarios del transporte público. Por un lado, ofrece 50% de reintegro al pagar colectivos, subtes y peajes mediante tecnología sin contacto (NFC) utilizando un celular o reloj inteligente.

Los medios de pago habilitados son la tarjeta Naranja X Débito y la Visa Crédito, con un tope mensual de $5.000.

Además, quienes paguen el subte mediante QR desde la aplicación de Naranja X, utilizando dinero en cuenta, también reciben un 50% de reintegro, con un tope de $5.000.

Banco Galicia, Santander y Macro: cómo funcionan las promociones

Banco Galicia lanzará una promoción especial entre el 17 de agosto y el 30 de septiembre de 2026. Durante ese período ofrecerá un 50% de reintegro en colectivos para quienes paguen mediante tecnología sin contacto con tarjetas Mastercard de crédito Galicia desde el celular o smartwatch.

El beneficio tiene un tope mensual de $15.000 por cliente, incluyendo las compras realizadas con tarjetas adicionales. El dinero se acredita posteriormente en la caja de ahorro.

En tanto, Santander, a través de MODO o de su propia aplicación, ofrece hasta el 100% de reintegro pagando con QR Transporte y utilizando dinero en cuenta.

El beneficio se divide en dos partes:

50% de reintegro para todos los clientes Santander, con un tope mensual de $8.000.

50% adicional para quienes estén adheridos a Sorpresa Santander, alcanzando un 100% de devolución y un tope total de $16.000 mensuales.

La promoción estará vigente hasta el 31 de agosto y el reintegro se acredita dentro de los 30 días.

Por último, Banco Macro también participa con una promoción para quienes pagan mediante QR Transporte desde la app del banco o mediante MODO.

En este caso, ofrece un 20% de reintegro, con un tope mensual de $10.000 por usuario, utilizando dinero en cuenta. El beneficio permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Qué tener en cuenta antes de pagar

Para aprovechar estas promociones es importante verificar:

El medio de pago exigido (NFC o QR Transporte).

Si la promoción requiere utilizar dinero en cuenta o tarjeta de crédito.

Los topes mensuales de devolución.

La fecha de vigencia de cada beneficio.

En algunos casos también es necesario mantener un saldo mínimo en la cuenta, como ocurre con las promociones de MODO, que exigen disponer de al menos $1.200 para acceder al reintegro.