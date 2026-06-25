La chicana de Gustavo Alfaro a la FIFA por el caso Bellingham que encendió la polémica
Alfaro volvió a referirse a la expulsión de Almirón, pidió igualdad de condiciones y dejó otra frase viral en la previa de un partido decisivo para Paraguay.
A horas del encuentro frente a Australia por la última fecha del Grupo D, el DT de la selección de Paraguay Gustavo Alfaro volvió a hablar de la expulsión de Miguel Almirón y expresó su malestar por lo que considera una diferencia de criterios arbitrales durante el Mundial 2026.
El entrenador recordó que Almirón fue sancionado por la denominada "ley Prestianni" y señaló que, en otro encuentro, el mediocampista inglés Jude Bellingham se tapó la boca mientras hablaba con Jordan Ayew, futbolista de Ghana, sin recibir una sanción similar. Aunque evitó profundizar en la polémica, dejó en claro su postura.
Alfaro reclamó igualdad de criterios y apuntó contra la FIFA por Bellingham
"Ya lo dije el otro día... Lejos está en nosotros querernos meter en alguna polémica. Lo único que dijimos en el momento que pasó lo de Miguel, yo vi a dos jugadores turcos que vinieron que no me preguntaron cariñosamente las cosas que nos dijeron al banco de suplentes.... Ahora, ¿vamos a terminar en un chisme de peluquería? 'Ey, ey, venga, que me está insultando'. No ¿Qué estamos haciendo? No desvirtuemos al fútbol".
Más tarde insistió en que Paraguay aceptó la sanción impuesta a Almirón, aunque remarcó que espera que los criterios sean iguales para todos los seleccionados. "Lo único que reclamo y pedí siempre son igualdad de condiciones. Se lo dije al árbitro el otro día. Le dije, 'mire que Turquía tiene equipo más que suficiente para ganarnos a nosotros'. Lo único que quiero es igualdad de condiciones", afirmó Alfaro, quien evitó juzgar si la decisión fue correcta o incorrecta, pero volvió a remarcar su pedido de coherencia en la aplicación del reglamento.
Paraguay se juega la clasificación frente a Australia
Mientras tanto, Paraguay se juega gran parte de sus aspiraciones este jueves frente a Australia. Ambos equipos llegan con 3 puntos y pelean por el segundo lugar del Grupo D detrás de Estados Unidos, que ya aseguró el liderazgo. Una victoria le permitirá al conjunto de Alfaro avanzar como escolta y seguir soñando en la Copa del Mundo.