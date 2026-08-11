Regatas eliminó al campeón y ya está en cuartos de la Copa Mendoza de futsal

La Copa Mendoza de fútbol de salón masculino comenzó a definir a sus principales protagonistas. Este lunes se disputaron seis partidos correspondientes a los octavos de final y hubo resultados importantes, entre ellos la eliminación de Don Orione , vigente campeón del Apertura.

El golpe lo dio Regatas , que se hizo fuerte en el Parque General San Martín y derrotó 3-1 al último campeón. El triunfo le permitió al equipo local meterse entre los ocho mejores de una competencia que no solo pone en juego un nuevo título para la disciplina, sino también una plaza para disputar competencias nacionales.

Otro de los cruces destacados tuvo como protagonistas a Villa Hipódromo e Independiente Rivadavia . En un encuentro cambiante y con un cierre cargado de tensión, Villa Hipódromo se impuso 5-4 y consiguió el boleto a los cuartos de final.

También avanzaron Alemán , que derrotó 4-1 a Vistalba La Colonia, y Cementista , que no dejó dudas ante Don Bosco y ganó 6-1 en Las Heras.

Por su parte, Andes Talleres tuvo una noche contundente y goleó 7-1 a Coquimbito en condición de local. La jornada se completó con el triunfo de Universidad Maza , que venció 5-4 a Carrodilla.

Los octavos de final todavía tienen dos cruces pendientes. Este martes 11 de agosto jugarán Jockey y Universidad de Cuyo, mientras que Rivadavia y Godoy Cruz se enfrentarán el lunes 17.





Godoy Cruz jugará contra Independiente Rivadavia. Foto: Futsal Godoy Cruz

La Copa Mendoza femenina también tuvo acción

En la rama femenina se disputaron los partidos correspondientes a la cuarta ronda y hubo una eliminación de peso.

Guaymallén dio la sorpresa al dejar afuera a Pacífico, último campeón, después de imponerse 2-1.

Además, Cementista goleó 14-3 a Carrodilla, mientras que Luján derrotó 2-1 a San José. Regatas superó 1-0 a San Pablo y Gimnasia venció 3-0 a Vistalba La Colonia.

La jornada femenina también dejó las goleadas de Municipalidad de Mendoza, que derrotó 5-1 a Maipú, y Las Heras, que aplastó 10-0 a Murialdo. Las Pumas, por su parte, repitieron el 5-1 ante Pacífico B.

La Copa Mendoza empieza así a entrar en su etapa decisiva, con varios de los principales equipos de la provincia buscando quedarse con el título y la clasificación nacional.