El otro país de la Scaloneta: la increíble muestra de amor de Bangladesh por Argentina previa al debut

Tras el intenso fanatismo de miles de habitantes de Bangladesh durante 2022 por "la Scaloneta", los hinchas del país asiático ubicado a más de 17.000 kilómetros volvieron a colmar las calles de Daca festejando con banderas y camisetas de la Selección argentina en una movilización masiva de cara al debut en el Mundial 2026 .

La capital de Bangladesh se vio envuelta en una fiebre mundialista por la selección nacional que se reflejó en las miles de personas que salieron a mostrar su fanatismo con camisetas argentinas, bandas tocando por las calles, bailes festivos y canciones de aliento para la albiceleste que tendrá su debut este martes por la noche contra Argelia.

A su vez, las redes sociales viralizaron un video en el que distintos hinchas en Daca prepararon una estructura de metal ubicada entre dos edificios para desplegar una camiseta argentina gigante, la cual podía verse desde la calle.

El fanatismo de Bangladesh por la Selección Argentina tiene raíces que se remontan a la década de 1980. Una de las explicaciones más difundidas está vinculada al impacto que tuvo Diego Maradona en el Mundial de México 1986, especialmente tras la histórica victoria de Argentina sobre Inglaterra apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas.

En Bangladesh, al igual que en otros países del sur de Asia que estuvieron bajo dominio británico, ese triunfo fue interpretado por muchos como una revancha simbólica frente a una antigua potencia colonial. La figura de Maradona y sus dos icónicos goles ante los ingleses terminaron de consolidar una conexión emocional que atravesó generaciones.

Con el paso de los años, esa admiración se trasladó a Lionel Messi, quien amplió aún más la popularidad de la Albiceleste. Su visita a Bangladesh en 2011 para disputar un amistoso frente a Nigeria reforzó el vínculo con los hinchas locales, que colmaron el estadio para apoyar a Argentina. Desde entonces, cada Mundial y cada logro de la Selección se vive con una pasión sorprendente en el país asiático.

El fanatismo de Bangladesh por Brasil

No obstante, unos días antes de la demostración en favor del seleccionado argentino, Daca también mostró su apoyo a Brasil cuando las calles se tiñieron de amarillo y verde, incluso se registraron distintos hombres que imitaron el mítico corte de pelo de Ronaldo durante el mundial de Corea-Japón 2002.

Una de las razones que explica este fenómeno tiene puntos en común con lo ocurrido en Argentina. Durante las décadas de 1980 y 1990, cuando las transmisiones internacionales comenzaron a llegar con más frecuencia a la televisión bangladesí, millones de personas quedaron cautivadas por el juego de Brasil. En esos años, la Canarinha se consolidó como una de las máximas potencias del fútbol mundial y construyó un vínculo emocional con varias generaciones de aficionados en el país asiático.