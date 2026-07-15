Así se festeja en todo el mundo el pase de la Selección argentina a la final del Mundial 2026

Tras un partido histórico ante Inglaterra, los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial se vivieron en todo el mundo.

Lautaro Martínez, autor del inolvidable 2-1 de la Selección argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial.

Tras el apasionante triunfo por 2-1 frente a Inglaterra y la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, los festejos albicelestes sacudieron el mundo. Miles de hinchas salieron a las calles en distintos rincones del planeta y las redes sociales se inundaron de videos que mostraron la euforia por el nuevo logro de la Scaloneta.

Pese a los comentarios negativos que llegaron desde distintos puntos del mundo durante la competencia, la alegría albiceleste primó esta tarde con caravanas, fiestas y bocinazos en lugares tan diversos como Israel, Madrid, Búzios, París y, una vez más, Bangladesh, donde la pasión por la Selección volvió a desbordar.

Así se vivió el triunfo de la Selección argentina en Bangladesh Tras el mundial del 2022, donde se viralizó el fanatismo de los habitantes de Bangladesh por Argentina, los hinchas volvieron a celebrar el triunfo de la Scaloneta como si fuera propio.

Festejos por la Scaloneta en París En París, Francia, los hinchas de la albiceleste inundaron las calles y los espacios públicos como el subte por lograr un nuevo pase a la final de la Copa del Mundo.

MDZ El triunfo de Argentina ante Inglaterra se vivió en todo el mundo. MDZ Los festejos por la Selección argentina sacuden el mundo También se vivió con euforia la victora de la Selección argentina en lugares como Israel y Búzios, donde los argentinos residentes y simpatizantes locales celebraron el triunfo.