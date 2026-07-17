Mendoza sigue bajo doble alerta meteorológica por fuertes nevadas y viento: conocé las zonas más afectadas

La cordillera de Mendoza sigue bajo alerta naranja por nevadas, con acumulaciones que podrían superar los dos metros en algunos sectores.

El pronóstico para este viernes mantiene a Mendoza bajo un escenario meteorológico complejo en la zona cordillerana. Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante toda la jornada continuarán las fuertes nevadas en alta montaña, mientras que por la tarde se sumarán intensas ráfagas de viento que complicarán aún más las condiciones.

La alerta meteorológica más importante es de nivel naranja por nevadas. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el área será afectada por nevadas intensas y persistentes, con acumulaciones previstas de entre 100 y 200 centímetros, valores que podrían ser superados de forma puntual. Además, el fenómeno estará acompañado por vientos intensos, viento blanco y marcada reducción de la visibilidad.

Alerta por viento en la Cordillera A esto se suma una alerta por viento para la alta cordillera. Allí se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. Según el SMN, estas condiciones también pueden provocar una importante reducción de la visibilidad.

El area cordillerana de Mendoza está en alerta. En el Gran Mendoza, en cambio, el panorama será muy distinto. El pronóstico anticipa cielo mayormente nublado, precipitaciones aisladas que comenzarán en el sur provincial y vientos moderados del sudeste. La mínima será de 6° y la máxima llegará a 18°, sin probabilidades de nevadas en el llano.