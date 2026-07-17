Mendoza sigue bajo doble alerta meteorológica por fuertes nevadas y viento: conocé las zonas más afectadas
La alta montaña mendocina continúa bajo alerta naranja por nevadas intensas y amarilla por viento.
El pronóstico para este viernes mantiene a Mendoza bajo un escenario meteorológico complejo en la zona cordillerana. Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante toda la jornada continuarán las fuertes nevadas en alta montaña, mientras que por la tarde se sumarán intensas ráfagas de viento que complicarán aún más las condiciones.
La alerta meteorológica más importante es de nivel naranja por nevadas. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el área será afectada por nevadas intensas y persistentes, con acumulaciones previstas de entre 100 y 200 centímetros, valores que podrían ser superados de forma puntual. Además, el fenómeno estará acompañado por vientos intensos, viento blanco y marcada reducción de la visibilidad.
Alerta por viento en la Cordillera
A esto se suma una alerta por viento para la alta cordillera. Allí se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. Según el SMN, estas condiciones también pueden provocar una importante reducción de la visibilidad.
En el Gran Mendoza, en cambio, el panorama será muy distinto. El pronóstico anticipa cielo mayormente nublado, precipitaciones aisladas que comenzarán en el sur provincial y vientos moderados del sudeste. La mínima será de 6° y la máxima llegará a 18°, sin probabilidades de nevadas en el llano.
Pronóstico para el fin de semana
En el adelanto para el fin de semana, el sábado continuará mayormente nublado y frío, con precipitaciones y una máxima de 14°, mientras seguirán las nevadas intensas en la cordillera. Para el domingo se espera otra jornada fría, con una máxima de 14°, mínima de 2° y precipitaciones aisladas, mientras las nevadas persistirán en la alta montaña.