Boca y Vélez empataron 1-1 en un entretenido partido en el Palacio Ducó

Vélez se había puesto en ventaja con gol de Valdés de tiro libre, pero Ascacíbar, el volante de Boca, volvió a demostrar que está dulce con la red.

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Elías Gómez, de Vélez, defiende el balón frente a la presión de Leonel Flores, delantero de Boca.

Boca empató 1-1 frente a Vélez, como local, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, disputado esta noche en la cancha de Huracán.

Diego Valdés puso en ventaja al equipo de Liniers, a los 12 minutos de la primera etapa, mientras que Santiago Ascacíbar igualó para Boca a los 39 del mismo período.

Con este marcador Vélez conservó el liderazgo de la Zona A y también su invicto, mientras que Boca quedó en la tercera posición.

Vélez se puso 1-0 con un golazo de tiro libre Golazo de tiro libre de Vélez ante Boca TNT Sports Santiago Ascacibar marcó el empate ante Vélez luego de capturar el rebote del arquero.

El gol de Ascacíbar para el 1-1 de Boca Ascacíbar puso el 1-1 de Boca ante Vélez ESPN Noticia en construcción.