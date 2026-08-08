Boca y Vélez empataron 1-1 en un entretenido partido en el Palacio Ducó
Vélez se había puesto en ventaja con gol de Valdés de tiro libre, pero Ascacíbar, el volante de Boca, volvió a demostrar que está dulce con la red.
Boca empató 1-1 frente a Vélez, como local, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura, disputado esta noche en la cancha de Huracán.
Diego Valdés puso en ventaja al equipo de Liniers, a los 12 minutos de la primera etapa, mientras que Santiago Ascacíbar igualó para Boca a los 39 del mismo período.
Con este marcador Vélez conservó el liderazgo de la Zona A y también su invicto, mientras que Boca quedó en la tercera posición.
Vélez se puso 1-0 con un golazo de tiro libre
Santiago Ascacibar marcó el empate ante Vélez luego de capturar el rebote del arquero.
El gol de Ascacíbar para el 1-1 de Boca
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