Coty Romero pasó por el quirófano para hacerse "dos balones de oro" y mostró la intimidad de su operación

Acompañada por una amiga cercana, la influencer correntina retrató con humor y soltura cada momento de la intervención.

Coty Romero documentó todo el proceso de su operación. / Captura Instagram @cotyromero

Coty Romero volvió a sorprender a sus seguidores con un contenido espontáneo y lleno de humor. La exparticipante de Gran Hermano pasó por el quirófano para realizarse una cirugía de aumento de busto y decidió registrar todo el procedimiento para sus redes sociales.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la influencer correntina cumplió con lo prometido a su audiencia y mostró desde su llegada al centro médico hasta su regreso al hogar.

La divertida intervención de Coty Romero: "Bubis" “Estoy nerviosa. Hoy me operé las lolas con el doctor Disiervo y, como lo prometido es deuda y les dije que les iba a mostrar y contar todo el proceso, acá les va”, comenzó relatando en la publicación.

La joven protagonizó un insólito cruce de palabras con su acompañante al salir del quirófano. Instagram @cotyromero Acompañada por una amiga, la joven enfrentó los momentos previos a la cirugía entre risas y bailes con la bata hospitalaria. “Había cámaras y yo haciendo pel...”, bromeó sobre su actitud en la habitación.

Luego de los veinte minutos que duró la intervención, la modelo regresó a la sala bajo los efectos de la anestesia, donde protagonizó un divertido ida y vuelta con su acompañante.