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Coty Romero

Coty Romero pasó por el quirófano para hacerse "dos balones de oro" y mostró la intimidad de su operación

Acompañada por una amiga cercana, la influencer correntina retrató con humor y soltura cada momento de la intervención.

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Coty Romero documentó todo el proceso de su operación. / Captura Instagram @cotyromero

Coty Romero documentó todo el proceso de su operación. / Captura Instagram @cotyromero

Coty Romero volvió a sorprender a sus seguidores con un contenido espontáneo y lleno de humor. La exparticipante de Gran Hermano pasó por el quirófano para realizarse una cirugía de aumento de busto y decidió registrar todo el procedimiento para sus redes sociales.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la influencer correntina cumplió con lo prometido a su audiencia y mostró desde su llegada al centro médico hasta su regreso al hogar.

La divertida intervención de Coty Romero: "Bubis"

“Estoy nerviosa. Hoy me operé las lolas con el doctor Disiervo y, como lo prometido es deuda y les dije que les iba a mostrar y contar todo el proceso, acá les va”, comenzó relatando en la publicación.

La joven protagonizó un insólito cruce de palabras con su acompañante al salir del quirófano.

La joven protagonizó un insólito cruce de palabras con su acompañante al salir del quirófano.

Acompañada por una amiga, la joven enfrentó los momentos previos a la cirugía entre risas y bailes con la bata hospitalaria. “Había cámaras y yo haciendo pel...”, bromeó sobre su actitud en la habitación.

Luego de los veinte minutos que duró la intervención, la modelo regresó a la sala bajo los efectos de la anestesia, donde protagonizó un divertido ida y vuelta con su acompañante.

Tras la intervención, la exparticipante de Gran Hermano llevó tranquilidad sobre su salud.

Tras la intervención, la exparticipante de Gran Hermano llevó tranquilidad sobre su salud.

“¿Dónde está mi bebé?”, le preguntó a su amiga. Ante la sorpresa y la risa de su entorno, la correntina insistió con desenvoltura: “Mi bebé que me sacaron”.

Tras permanecer unas horas en observación para verificar su correcta evolución, la influencer recibió el alta médica y ya se encuentra en su casa recuperándose favorablemente.

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