¿Almada va de arranque en River contra Argentinos? El once que probó Coudet en la última práctica

Sin margen de error, el Chacho Coudet tiene pensado apresurar el debut de Thiago Almada en River y ya proyecta la formación para el próximo partido.

River Plate ya no tiene margen de error. Eliminado de la Copa Argentina, último en el Torneo Clausura, afuera de los puestos de copas en la Tabla Anual y con un pleno de derrotas en lo que va del segundo semestre del año, el partido del domingo contra Argentinos Juniors en el Monumental puede marcar un punto de inflexión.

Más allá del apoyo público de Stéfano Di Carlo, Eduardo Coudet sabe que tiene las horas contadas al frente del primer equipo si no comienza a obtener buenos resultados y de manera regular. En ese sentido, todo apunta a que tomará una medida apresurada con Thiago Almada pese a que está recién llegado al club.

Thiago Almada fue titular en los entrenamientos Thiago Almada se metería en el once en lugar de Tomás Galván. @RiverPlate Con la espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza, el Chacho ya tiene decidido que el Guayo juegue frente al Bicho de La Paternal. Pero si durante la semana se especulaba con que podía llegar a arrancar en el banco y que sumaría sus primeros minutos ingresando en el segundo tiempo, ahora los movimientos durante los entrenamientos dejan entrever que será titular.

Es que durante la práctica de este jueves, el DT decidió ponerlo en el once. En principio, sería el único cambio que metería en el equipo respecto del que perdió contra Tigre el pasado sábado. El ex Vélez y Atlético de Madrid se metería en lugar de Tomás Galván, mientras que se repetirían los diez nombres restantes.