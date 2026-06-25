"Hay familias enteras atrapadas": la desesperación por rescatar a las personas que se encuentran bajo los escombros de edificios que se derrumbaron en Venezuela

Las frenéticas labores de rescate continúan en Venezuela tras el doble terremoto que azotó al país el miércoles por la tarde.

Equipos de emergencia, vecinos y familiares siguen buscando y sacando de los escombros a personas que quedaron atrapadas en edificios que se derrumbaron producto de los dos sismos magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país.

"Los rescatistas no dan abasto. Están sacando a la gente con uñas y dientes", le dijo a BBC Mundo desde Caracas el estudiante Antoan Marín. "No tienen maquinaria especializada", agregó. "Nos falta ayuda".

Este jueves viajaban equipos de rescate de diversos países a Venezuela para colaborar en la búsqueda de sobrevivientes en medio de una extensa devastación que ha afectado a Caracas y a otras ciudades de la costa central del país.

Videos publicados en redes sociales muestran edificios residenciales y comerciales completamente colapsados, principalmente en la capital y La Guaira, mientras familiares buscan desesperados a sus seres queridos.

En La Guaira, vecinos denunciaron en redes sociales este jueves que los equipos de rescate no habían llegado y que había decenas de personas atrapadas que no podían ser socorridas por falta de medios.

El balance oficial habla de al menos 188 muertos y más de 1.500 heridos, pero se teme que el número de víctimas fatales sea mucho mayor.

Los terremotos se produjeron con solo 39 segundos de diferencia en una zona de fallas geológicas, aumentando su mortal impacto.

"Hay familias enteras atrapadas"

Román Camacho, periodista venezolano, publicó en sus redes imágenes devastadoras de La Guaira grabadas en la mañana de este jueves donde aparecen personas atrapadas bajo los escombros en zonas donde aún no habían llegado los equipos de rescate.

Getty Images A medida que pasan las horas se suman nuevos equipos de emergencia a las tareas de rescate.

En ellas, se ve a un joven, identificado por el comunicador como Amir Infante, bebiendo agua y con la parte inferior de su cuerpo aplastada por un trozo de concreto. "No hay maquinaria, no están los equipos necesarios para remover escombros", explica Camacho en su video. "Hay familias enteras atrapadas".

Horas más tarde, Camacho informó que la madre de Amir le había informado que su hijo había fallecido.

A pocos metros de ese lugar, un joven gritaba "¡Jesús!" mientras caminaba por los escombros buscando a personas con vida.

"Aquí hay tres vivos", relataba apuntando con la mano. ¿Cómo te llamas?, preguntaba a través de un pequeño orificio. "Anthony", contestó una voz que apenas se escuchaba.

Con los ojos llenos de lágrimas, el joven gritaba una vez más, "Jesús, hermano, háblame".

Bomberos y paramédicos, relató el periodista "están atados de manos".

"Somos tres": rescatan a niños bajos los escombros

Pese a todos los esfuerzos, el corte de las comunicaciones y la falta de recursos dificultaron la respuesta inicial ante la emergencia. Sin embargo, a medida que avanzan las horas los equipos de rescate se están desplegando con mayor rapidez en las zonas más críticas.

Reuters Pese al peligro de acercarse a los escombros, muchos intentaban rescatar sobrevivientes en La Guaira durante la madrugada del jueves.

Los canales de televisión local no solo han difundido los testimonios de personas desesperadas buscando a sus familiares, sino también las emocionantes imágenes de víctimas rescatadas con vida que les dan esperanza a los venezolanos en un momento de tanta amargura.

"¡Dios es grande!", dice la voz de un hombre mientras rescatan con vida a un bebé que había quedado bajo los escombros, según las imágenes difundidas en un video publicado por el medio Noticias en Red.

Otro de los casos que ha despertado la esperanza en la población venezolana es el rescate en La Guaira de tres pequeños hermanos que salieron desde los escombros con polvo en sus caras, según imágenes difundidas en la televisión estatal y redes sociales.

"Vente mi niño, vente pacá", le dice un hombre al primer niño que sale vivo de una grieta entre los trozos de hormigón de una vivienda derrumbada. Luego sale una niña y el hombre le pregunta: "¿Son hermanos?", y ella le contesta: "Sí, somos tres".

En seguida, con un poco más de dificultad sale la tercera hermana sollozando y con todo el cuerpo cubierto de polvo.

Se teme que haya centenares de personas aún con vida atrapadas bajo los escombros.

Reuters Se teme que hay miles de personas atrapadas bajo los escombros.

BBC

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FUENTE: BBC