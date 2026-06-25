Starlink anunció que ofrecerá internet gratuito a los afectados por los terremotos en Venezuela

Tras los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela y provocaron importantes daños en distintas regiones del país, Starlink anunció un plan de asistencia destinado a garantizar el acceso a internet durante la emergencia. La empresa confirmó que ofrecerá servicio gratuito hasta el próximo 25 de julio para las personas afectadas.

La compañía, especializada en conectividad satelital, explicó que el beneficio alcanzará tanto a nuevos usuarios como a clientes actuales que se encuentren en las zonas impactadas por los movimientos sísmicos. El objetivo es facilitar las comunicaciones durante las tareas de recuperación y permitir que familias, comunidades y equipos de emergencia permanezcan conectados.

Además del acceso gratuito al servicio, Starlink informó que trabaja para acelerar el despliegue de terminales satelitales en las regiones donde la infraestructura convencional de telecomunicaciones sufrió daños a causa del desastre.

"También estamos trabajando para implementar rápidamente terminales de Starlink y restaurar la conectividad en las zonas más afectadas", destacó la compañía al anunciar su apoyo a las comunidades afectadas.

La empresa precisó que los clientes que ya tienen una suscripción activa no deberán realizar ningún trámite para acceder al beneficio, ya que el crédito correspondiente será aplicado automáticamente en sus cuentas.

Asimismo, quienes habían cancelado anteriormente su servicio también recibirán un crédito de forma automática, lo que les permitirá reactivar la suscripción y volver a conectarse sin costo durante el período establecido.

Qué deben hacer los nuevos usuarios y quienes tengan equipos dañados

Starlink también brindó instrucciones para quienes deseen contratar el servicio por primera vez en las zonas afectadas. La compañía explicó que, una vez realizada la compra del kit, deberán comunicarse con el servicio de asistencia para obtener el acceso gratuito hasta el 25 de julio.

Por otra parte, informó que aquellos usuarios cuyos equipos hayan resultado dañados por los terremotos podrán solicitar un reemplazo sin costo. Para ello, deberán ponerse en contacto con el área de soporte técnico de la empresa, que evaluará cada caso y gestionará el envío de un nuevo kit.

Con estas medidas, Starlink busca contribuir a restablecer las comunicaciones en uno de los momentos más críticos tras la emergencia, facilitando el contacto entre los afectados y el acceso a información esencial mientras avanzan las tareas de asistencia y reconstrucción.