Escándalo en España: el Congreso le pidió la renuncia a Pedro Sánchez por casos de corrupción

El Congreso de los Diputados español aprobó una moción del Partido Popular que reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , que plantee una cuestión de confianza y asuma responsabilidades políticas con su dimisión, a raíz de los casos de corrupción que salpican a su entorno.

La iniciativa prosperó con los votos de PP, Vox y Junts —además de otras fuerzas en algunos de sus apartados—, pero no tiene carácter jurídicamente vinculante.

Más allá de su nulo efecto legal, la votación fue leída en clave política como una señal del desgaste parlamentario del Gobierno. Apenas se conoció el resultado, los diputados populares corearon "¡Dimisión, dimisión!", mientras la bancada socialista respondía con un aplauso sostenido en defensa del presidente.

El texto aprobado le pide a Sánchez que evalúe la posibilidad de someterse a una cuestión de confianza, en uso de la prerrogativa que le reconoce la Constitución.

Sin embargo, no lo obliga a hacerlo: esa votación solo puede ser convocada por el propio jefe del Ejecutivo, tras la deliberación del Consejo de Ministros. El apartado que insta a considerar ese paso reunió 178 votos a favor —por encima de la mayoría absoluta de la Cámara— frente a 171 en contra.

El reclamo formal de dimisión

Otro de los puntos respaldados sostiene que la acumulación de investigaciones por corrupción que alcanzan a dirigentes designados y sostenidos por Sánchez le exige asumir responsabilidades a través de su renuncia.

Ese apartado salió adelante con el apoyo de PP, Vox, Junts y UPN, mientras que el bloque que respalda al Gobierno votó en contra.

Qué es una cuestión de confianza

Se trata de uno de los mecanismos constitucionales para verificar el respaldo parlamentario al Gobierno y, a diferencia de la moción de censura, solo puede activarlo el propio presidente.

Mientras la censura la promueve la oposición y requiere mayoría absoluta y un candidato alternativo, la cuestión de confianza se aprueba por mayoría simple.

Si el jefe del Ejecutivo no obtiene ese aval, debe presentar la dimisión del Gobierno y se abre el proceso constitucional para una nueva investidura.