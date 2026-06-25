Terremotos en Venezuela: más de 53 mil personas fueron reportadas como desaparecidas

Más de 53 mil personas fueron reportadas como desaparecidas tras los sismos

Mientras siguen las tareas de rescate y asistencia en las zonas afectadas por los terremotos que golpearon a Venezuela, un grupo de voluntarios puso en marcha un registro ciudadano para ayudar a las familias que aún no logran establecer contacto con sus seres queridos.

La iniciativa funciona a través de una plataforma digital llamada Desaparecidos Terremoto Venezuela donde los usuarios pueden informar la desaparición de una persona y actualizar posteriormente el estado de la búsqueda en caso de ser localizada.

De acuerdo con los datos difundidos por los organizadores, hasta este jueves el sitio había recibido 54.265 reportes, aunque aclararon que se trata de un relevamiento no oficial y que las cifras no forman parte del balance emitido por las autoridades venezolanas.

Según ese registro, 41.553 personas continuaban sin contacto con sus familiares o allegados, mientras que otras 12.712 ya habían sido encontradas y retiradas del listado de búsqueda.

Los impulsores del proyecto explicaron que la propuesta nació como respuesta a las dificultades en las comunicaciones y a la necesidad de centralizar información en medio de la emergencia generada por los movimientos sísmicos.

"Tras el terremoto, muchas familias siguen sin saber de los suyos. Si no logras comunicarte con alguien, repórtalo aquí. Y si ya lo encontraste, avísanos, para que su nombre dé tranquilidad, no angustia", señala el mensaje publicado en la portada de la plataforma.

El sistema se actualiza de manera permanente a partir de la información aportada por los propios usuarios, por lo que el número de personas reportadas varía constantemente conforme avanzan las tareas de localización y se restablecen las comunicaciones en las distintas regiones afectadas.

La herramienta se convirtió en pocas horas en un punto de referencia para miles de familias que buscan noticias de familiares y amigos, mientras continúan los operativos de rescate y las autoridades trabajan para dimensionar el impacto total de la tragedia.