Delincuentes con armas y ropa policial simularon un allanamiento para asaltar una vivienda familiar en Maipú

Una familia sufrió un asalto por parte de una banda de pseudopolicías, que simularon un allanamiento en Maipú. Al parecer, buscaban dinero y no lo encontraron.

Una banda de pseudopolicías perpetró un asalto domiciliario la madrugada de este martes en Maipú. Los malvivientes, que simularon un allanamiento, portaban armas de fuego y uno de ellos vestía ropa de la fuerza. Al parecer, tenían el dato de que había dinero en la casa de las víctimas, pero se fueron con las manos prácticamente vacías.

Todo comenzó cerca de la 1 mientras un hombre y su hijo, de 53 y 23 años, respectivamente, se encontraban durmiendo en su casa de calle El Alto, en el distrito maipucino de Barrancas. Inesperadamente, ambos se despertaron al oir un fuerte golpe que provenía desde sector de ingreso a la vivienda.

Acto seguido, se dirigieron hasta el living y descubrieron que cinco sujetos habían logrado abrir la puerta y estaban ingresando al grito de "allanamiento, allanamiento". Las víctimas describieron que uno de los individuos tenía puesta una campera con insignias policiales, mientras que los otros iban de "civil".

Lo llamativo es que cuatro de los sospechosos portaban revólveres y no pistolas calibre 9 milímetros, como suelen hacerlo los miembros de la Policía de Mendoza. Lo cierto es que los malvivientes les apuntaron a las víctimas, exigiéndoles que se tiraran al piso y entregaran un dinero: "Dame toda la plata", decían los autores de la falsa medida judicial.

Las primeras pistas y cómo sigue la investigación por el asalto Pese a que las víctimas les explicaron que no contaban con dinero, los individuos registraron rápidamente el inmueble. No obstante, no pudieron encontrar lo que buscaban, motivo por el cual se limitaron a robarle el celular a uno de los hombres y, tras eso, se dieron a la fuga a bordo de un vehículo tipo sedan, blanco y con llantas, surge de las averiguaciones practicadas.