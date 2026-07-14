Los últimos casos criminales que marcaron una de las zonas calientes del Gran Buenos Aires

La Matanza fue marcada como uno de los partidos más violentos en el Gran Buenos Aires. Un repaso por los últimos casos que marcaron esta tendencia.

El partido de La Matanza fue marcado como uno de los partidos más violentos en el Gran Buenos Aires.

La Matanza atraviesa actualmente una de las crisis criminales más profundas de su historia reciente, registrando un alarmante crecimiento de la violencia. Esta situación actual en el partido más grande del conurbano se corresponde en gran medida con una sangrienta disputa territorial por el control de la droga y una inseguridad cotidiana que no da tregua, dejando a su paso desde el asesinato de un comisario frente a su hija hasta el brutal ataque con un martillo a un padre de familia frente a su niño de 4 años.

De acuerdo con un informe publicado por Infobae, la crisis criminal de La Matanza tiene un promedio de un muerto cada 48 horas entre finales de junio y principios de julio de 2026. El trasfondo de esta ola de sangre es la redistribución de los puntos de venta de droga y una "negociación de tarifas" entre bandas rivales.

Algunos de los últimos casos registrados en La Matanza Para ejemplificar la ola de violencia y crímenes, es útil repasar los últimos casos registrados en MDZ:

8 de mayo - Ataque con martillo en González Catán: Cuatro delincuentes irrumpieron por el techo en una vivienda durante la madrugada. Exigieron "dólares y oro" y, al no hallarlos, hirieron gravemente al dueño de casa en la cabeza con un martillo frente a su hijo de 4 años. Dos adolescentes de 14 y 16 años fueron detenidos. La entradera ocurrió durante la madrugada de este viernes en González Catán. 11 de mayo - Robo y arrastre en Ramos Mejía: Mariana Ruth Costa Rolleri intentó evitar el robo de su auto subiéndose al capot. Los delincuentes la arrastraron 50 metros hasta que cayó al asfalto, sufriendo una fractura de pierna y lesiones en el cuero cabelludo. Los tres asaltantes escaparon. 26 de mayo - Escándalo de la clínica "Argentina Salud": Se denunció una red de salud clandestina en González Catán que estafó a 30 escuelas con convenios millonarios de emergencia sin validez legal. La clínica funcionaba como pantalla para lavado de dinero de la piratería del asfalto y empleaba médicos falsos que usaban sellos robados. La hipótesis central de la justicia es que la red médica era un vehículo para el blanqueo de dinero. Los líderes de la organización, Alberto Rubén Santarceri y Gabriel Musse, cuentan con antecedentes penales por homicidios y robos de mercadería en tránsito. El dinero de esos asaltos habría financiado una estructura completa que incluía:

1 de junio - Asesinato del comisario Diego Ponce: El efectivo de 46 años fue interceptado por cuatro "motochorros" en González Catán mientras buscaba a su hija de sus clases de inglés. Tras identificarse como policía, se produjo un tiroteo donde recibió disparos fatales en el abdomen y la espalda. El principal sospechoso, Alexis Emanuel Lobo (19), fue detenido tras ingresar herido de bala al Hospital Paroissien. 13 de junio - Atropello y abandono de vendedor ambulante: Claudio Romero, quien se desplaza en silla de ruedas, fue embestido por la espalda por una camioneta Kangoo blanca a alta velocidad en La Tablada. El conductor huyó dejándolo tendido; la silla quedó destrozada, aunque la víctima sobrevivió sin heridas de gravedad. 3 de julio - Muerte de Candela Urquiza en Villa Dorrego: Una adolescente de 14 años murió y su abuela resultó gravemente herida tras quedar atrapadas en medio de un tiroteo entre bandas frente a su casa. El hecho se vincula a disputas territoriales por el control de la venta de drogas en la zona. Según las primeras investigaciones policiales, el tiroteo se desencadenó cuando los ocupantes de una camioneta Ford Ecosport blanca comenzaron a disparar contra un hombre que caminaba por la zona. Las víctimas se encontraban afuera de su casa y recibieron el impacto de los proyectiles.