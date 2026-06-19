Atropellaron a un vendedor ambulante en silla de ruedas y el conductor se dio a la fuga

Claudio Romero, un vendedor ambulante que se desplaza en silla de ruedas, sobrevivió tras ser atropellado por una camioneta que se dio a la fuga en La Matanza.

Un vendedor ambulante que se desplazaba en silla de ruedas fue víctima de un violento incidente vial en la localidad de La Tablada, partido de La Matanza, cuando una camioneta lo atropelló por la espalda y se dio a la fuga sin prestarle auxilio.

El hecho ocurrió el pasado sábado por la noche en la Avenida Arieta al 5100, cuando una camioneta Kangoo blanca que circulaba a alta velocidad lo chocó y continuó su marcha sin detenerse a brindarle asistencia.

El video del atropello La víctima, identificada como Claudio Romero, salió despedido y cayó sobre el cordón de la vereda, mientras que su silla de ruedas quedó totalmente destrozada.

A pesar de la espectacularidad del accidente captado por cámaras de seguridad de la zona, se informó que la víctima no sufrió lesiones de gravedad. "No sé cómo estoy vivo", expresó Romero con profunda indignación en un video grabado por un vecino que se acercó a auxiliarlo mientras el vendedor aún se encontraba tendido sobre el asfalto.