Hallan muerto a un marinero en un pesquero y la Justicia investiga las causas

Un marinero de cubierta fue encontrado muerto este martes a bordo del buque pesquero Argenova XXII, mientras la embarcación realizaba tareas de pesca en aguas nacionales. La víctima, oriunda de Tucumán y afiliada al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), fue hallada sin vida en la cucheta de su camarote y aún no se determinaron las causas del fallecimiento.

Tras confirmar el deceso, el capitán ordenó suspender de inmediato las tareas de pesca y emprender el regreso hacia Puerto Madryn , donde la Justicia podrá iniciar la investigación.

Recién cuando el buque arribe a puerto se realizarán la autopsia, las pericias correspondientes y las declaraciones de los integrantes de la tripulación para establecer qué ocurrió. La identidad del trabajador aún no fue difundida oficialmente.

Representantes del SOMU ya fueron notificados del hecho y acompañan a la familia y a la tripulación durante las primeras actuaciones. La investigación judicial intentará determinar si la muerte respondió a causas naturales o si existieron otros factores vinculados a lo sucedido a bordo.

La muerte del marinero del Argenova XXII se suma a una preocupante serie de tragedias que afectan a la flota pesquera patagónica. Con este caso, ya son cuatro los trabajadores fallecidos desde fines de junio, una situación que desde el sindicato calificaron como inédita para la actividad.

La seguidilla comenzó el 30 de junio, cuando Juan Carlos Gutiérrez, de 46 años, cayó al mar desde el buque congelador Luca Mario durante un temporal cerca de Puerto Deseado. A pesar de una intensa búsqueda encabezada por la Prefectura Naval Argentina, su cuerpo nunca fue encontrado.

El 19 de julio, Gustavo Ortiz, de 37 años, murió mientras navegaba a bordo del pesquero Mar Esmeralda. La autopsia determinó que sufrió una falla cardíaca aguda no traumática, pese a haber recibido asistencia médica en la embarcación.

Cuatro días más tarde, el 23 de julio, Haldi Morales, marinero de 50 años oriundo de Sierra Grande, cayó al mar desde el pesquero Cabo Vírgenes a unas 60 millas náuticas de Puerto Madryn. Un operativo del que participaron cerca de 40 embarcaciones permitió recuperar su cuerpo horas después.

Ahora, con el fallecimiento del tripulante del Argenova XXII, la Justicia deberá esclarecer un nuevo episodio que vuelve a poner en foco las condiciones en las que desarrollan su trabajo los trabajadores de la actividad pesquera en alta mar.