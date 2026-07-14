La planta para sembrar en invierno y tener color en primavera

A pesar del letargo invernal de la mayoría de las especies, hay una planta que se destaca por su capacidad para florecer tempranamente.

Durante el invierno, la mayoría de las plantas de exterior entran en un período de letargo. La caléndula surge como la favorita para adelantarse al buen clima. Sembrarla a mediados de invierno es la estrategia ideal para poblar con color canteros y macetas.

Esta especie no solo es valorada por su gran atractivo visual y su prolongada floración, sino también por su resistencia al frío y su germinación sumamente sencilla, apta para todo tipo de cultivadores.

Sembrar la planta en invierno Comenzar el cultivo de caléndulas durante los meses de invierno ofrece ventajas estratégicas que transformarán el jardín. Al desarrollarse durante las semanas frías, la planta prioriza el fortalecimiento de su sistema subterráneo. Esto le otorga una base sólida y vigorosa para explotar en crecimiento al llegar los primeros días templados.

La planta para sembrar en invierno. Fuente: Shutterstock. Al haber ganado tiempo durante el invierno, las caléndulas serán de las primeras en abrir sus pimpollos en primavera, aportando color mucho antes que otras especies del jardín.

Gracias a su excelente adaptación, prosperan tanto en el suelo directo como en macetas, convirtiéndose en una opción perfecta para balcones o terrazas con metros limitados.