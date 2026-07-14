No es con lavandina: el truco para blanquear las tazas manchadas con café

Para un brillo renovado sin lavandina, hay otros productos que son los aliados perfectos contra las manchas de café persistentes en las tazas de cerámica.

El uso de las tazas de cerámica suele dejar una huella inevitable. Esas persistentes manchas oscuras que el detergente común no logra eliminar. Sin embargo, recuperar la blancura original de la vajilla no requiere de limpiadores químicos costosos ni del uso de lavandina.

Limpieza de las tazas sin lavandina El bicarbonato de sodio es el aliado número uno para el cuidado del hogar gracias a su acción abrasiva suave, que remueve la suciedad sin alterar el esmalte de la cerámica.

El agua oxigenada es una aliada para blanquear. Fuente: Shutterstock. Para eso se aconseja mezclar una o dos cucharadas de bicarbonato con unas gotas de agua dentro de la taza hasta lograr una consistencia pastosa. Distribuir la mezcla sobre las manchas usando un paño de microfibra o una esponja blanda. Dejar reposar entre 5 y 10 minutos y enjuagar. Si el tono marrón persiste, se puede usar un cepillo de cerdas suaves.

La segunda opción es el vinagre blanco y el limón. Para combatir la acumulación de residuos, la acidez natural es una gran herramienta. Un remojo previo con agua caliente y jabón para platos concentrado (al que se le puede sumar un chorro de vinagre blanco) ablanda la suciedad más rebelde.

Otra alternativa muy efectiva es frotar la superficie usando una mezcla de jugo de limón y sal gruesa, una combinación que actúa como un exfoliante natural contra las manchas orgánicas.