La planta que purifica el aire, da flores y es muy fácil de cuidar

Aunque todas las plantas liberan oxígeno mediante la fotosíntesis, no todas tienen la misma capacidad para purificar el aire . Entre las especies más recomendadas se encuentra esta planta de interior: el lirio de la paz, también conocido como cuna de Moisés.

El lirio de la paz o Spathiphyllum es una planta herbácea perenne que se caracteriza por sus hojas grandes, brillantes y de un intenso color verde. Sin embargo, su mayor atractivo son sus elegantes flores blancas, aunque algunas variedades pueden presentar tonos verdosos o amarillentos, que nacen en una espádice, de forma similar a las calas.

Con los cuidados adecuados, esta planta puede alcanzar hasta 60 centímetros de altura y mantenerse florecida durante buena parte del año.

Además de su valor ornamental, distintos estudios la destacan por su capacidad para ayudar a eliminar del ambiente algunos compuestos orgánicos volátiles (COV), como el benceno y el tricloroetileno, presentes en pinturas, productos de limpieza y otros materiales de uso cotidiano.

Al tratarse de una planta tropical, el lirio de la paz prefiere ambientes húmedos. Por eso, se recomienda pulverizar sus hojas con agua sin cal de forma periódica y colocar la maceta sobre un plato con piedras y un poco de agua, evitando que las raíces permanezcan en contacto directo con el líquido.

Con los cuidados necesarios, el lirio de la paz puede florecer gran parte del año. Foto: Shutterstock

En cuanto a la luz, necesita mucha luminosidad, pero nunca sol directo. En su hábitat natural crece bajo la sombra de árboles de gran tamaño, por lo que la luz filtrada es la mejor opción para favorecer tanto su crecimiento como su floración.

Otras plantas que también ayudan a purificar el aire

Si bien una sola planta no produce un cambio significativo en la calidad del aire, combinar varias especies puede contribuir a crear un ambiente más agradable. Entre las plantas más recomendadas por los especialistas se encuentran la lengua de suegra, el potus, el aloe vera, el helecho de Boston y el gomero o planta de caucho.

El helecho se encuentra entre las plantas que ayudan a purificar el aire del hogar. Foto: Archivo

Todas ellas comparten otra ventaja: además de ayudar a mejorar la calidad del aire, son especies resistentes y de bajo mantenimiento, ideales para quienes tienen poco tiempo para dedicar a la jardinería.