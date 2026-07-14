Lengua de suegra en invierno: cada cuánto regarla para que no se dañe

La lengua de suegra requiere un riego mínimo en invierno, observando signos de sequedad en la tierra y las hojas para evitar dañarla.

La lengua de suegra es una de las plantas más resistentes de casa. Foto: Archivo

La lengua de suegra llegó a los hogares para quedarse. Resistente, elegante y de muy fácil mantenimiento, es una de las plantas de interior más elegidas por quienes buscan sumar verde sin dedicarle demasiado tiempo.

Aunque el riego es algo de lo que nos podemos olvidar por días, es importante mantener la tierra ligeramente húmeda. En verano lo ideal es regar cada 10 o 15 días, mientras que en invierno con una o dos veces por mes es suficiente.

Factores a tener en cuenta al momento de regar en invierno El exceso de agua puede ser el peor enemigo de las raíces de la lengua de suegra. En invierno, la planta reduce su actividad y necesita mucho menos líquido, por lo que regular el riego es clave para que crezca de forma saludable. Si está en maceta, hay que tener en cuenta que el sustrato se seca más lentamente que en épocas de calor, lo que aumenta el riesgo de encharcamiento. Con la sansevieria siempre es mejor quedarse corto con el riego que pasarse.