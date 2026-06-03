Lo que muchas personas olvidan limpiar en la ducha y junta bacterias

La humedad se acumula rápido en la ducha . Y cuando no se limpia bien, aparecen manchas oscuras, mal olor y hongos en las juntas o cortinas. Muchas personas creen que solo el jabón alcanza, pero hay hábitos simples que ayudan a mantener el baño más limpio y con menos bacterias .

Uno de los trucos más usados consiste en secar las paredes después de cada baño. E l agua queda pegada en azulejos, puertas y grifería, y eso genera humedad durante horas. Pasar una escobilla de goma o un paño seco ayuda a evitar la aparición de moho en rincones difíciles.

El vinagre blanco sigue entre los productos más recomendados para limpiar hongos y bacterias en el baño. Muchas personas lo usan sobre juntas, cortinas y esquinas donde aparecen manchas negras. Se deja actuar unos minutos y luego se frota con cepillo. El olor desaparece tras ventilar el ambiente.

El bicarbonato también ayuda a quitar suciedad pegada y restos de jabón. Combinado con agua tibia forma una pasta útil para limpiar pisos y juntas. En zonas con hongos visibles, el cepillado ayuda a levantar residuos acumulados y deja la superficie más limpia. Muchas personas usan un cepillo viejo de dientes para llegar a rincones pequeños.

Baño Baño istockphoto

Otro punto importante está en la ventilación. Abrir ventanas o dejar la puerta del baño abierta después de ducharse ayuda a bajar la humedad. Cuando el vapor queda encerrado, los hongos encuentran el ambiente perfecto para crecer sobre paredes y techos.

Las cortinas de baño también acumulan bacterias y moho. Lavarlas cada pocas semanas ayuda a evitar manchas y olores fuertes. En duchas con mamparas de vidrio, el jabón seco deja marcas blancas y genera suciedad acumulada. Limpiar el vidrio con vinagre y un paño suave ayuda a recuperar brillo y evitar restos difíciles de sacar.