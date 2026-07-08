Así fue el primer viaje en avión con internet satelital en Latinoamérica

La aerolínea que puso internet de Elon Musk en sus aviones por primera vez en la región. El inesperado servicio.

Volar en avión sin conexión a internet quedó en el pasado gracias a una alianza tecnológica histórica en la región. La llegada de una red satelital de alta velocidad promete modificar la experiencia de los usuarios en pleno vuelo.

Elon Musk y la revolución de la conectividad en el aire Copa Airlines marcó un hito el pasado cuatro de julio al realizar el primer viaje comercial con el sistema Starlink a bordo. Este logro convierte a la empresa panameña en la primera aerolínea de Latinoamérica en ofrecer el servicio de banda ancha de Elon Musk.

La prueba inicial demostró que los viajeros pueden disfrutar de una conexión estable con baja latencia durante todo el trayecto. El sistema permite ver transmisiones en vivo, jugar en línea y trabajar en la nube a miles de metros de altura.

El beneficio libre de costo está disponible para clientes en clase ejecutiva y miembros del programa de lealtad con categorías altas. El resto de las personas tiene la opción de adquirir pases de navegación mediante un portal digital dentro de la cabina.