Flybondi al borde del cierre total tras cinco días sin volar por una millonaria deuda de combustible

La aerolínea low cost paralizó por completo su flota operativa debido a un conflicto de pagos con YPF.

Debido a deudas previas, YPF había impuesto hace algunos meses la obligatoriedad de que Flybondi abonara la totalidad del combustible por adelantado.

La aerolínea low cost Flybondi atraviesa la crisis más profunda de su historia en la Argentina y se encuentra al borde del cese definitivo de sus operaciones. La compañía de tarifas bajas acumula este miércoles cinco días consecutivos sin realizar un solo vuelo comercial en todo el país, una parálisis total que, según fuentes calificadas del sector aerocomercial, responde de forma directa a la imposibilidad financiera de la empresa para abonar el combustible de aviación Jet A-1 a la petrolera estatal YPF.

Pese a contar actualmente con dos aeronaves en condiciones técnicas de operar, las restricciones económicas congelaron los despegues, dejando a miles de pasajeros varados en las terminales aéreas de Ezeiza y Aeroparque, y encendiendo las alarmas sobre la continuidad de sus 1.200 puestos de trabajo.

El conflicto con YPF: pagos adelantados y desabastecimiento El origen de la inactividad que mantiene a los aviones en tierra radica en un severo endurecimiento de las condiciones comerciales por parte de la petrolera proveedora. Debido a deudas previas y a la inestabilidad financiera de la aerolínea, YPF había impuesto hace algunos meses la obligatoriedad de que Flybondi abonara la totalidad del combustible por adelantado antes de autorizar cualquier carga en pista.

Sin embargo, el sistema colapsó la semana pasada:

Freno a los pedidos: La aerolínea de bajo costo dejó de emitir de forma absoluta las órdenes de compra y abastecimiento de combustible.

La aerolínea de bajo costo dejó de emitir de forma absoluta las órdenes de compra y abastecimiento de combustible. Cancelación en Jujuy: La aeronave matrícula LV-KDQ solo tuvo asignado un servicio hacia Jujuy que figuraba programado en los sistemas, pero Aeropuertos Argentina confirmó su cancelación definitiva.

La aeronave matrícula LV-KDQ solo tuvo asignado un servicio hacia Jujuy que figuraba programado en los sistemas, pero Aeropuertos Argentina confirmó su cancelación definitiva. Parálisis en Bariloche: El otro avión disponible, de matrícula LV-KEF, debió suspender ayer a la tarde su ruta prevista entre los aeropuertos de Ezeiza y Bariloche por falta de insumos. Flota desmantelada, suspensiones y retiros voluntarios Alf Ponce Mercado / MDZ La debacle operativa de Flybondi comenzó a espiralizarse el mes pasado, cuando la firma llegó al extremo de operar con un solo avión activo de una flota original de 13 aeronaves. Aunque la conducción empresaria se había trazado la meta de recuperar paulatinamente el terreno hasta consolidar al menos ocho aviones en el aire, la falta de liquidez truncó los planes de contingencia.