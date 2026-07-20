Un histórico club mendocino avanza con su renovación integral
El histórico club suma una nueva cancha para el futsal y refacciones en distintos sectores del predio.
El Jockey Club Mendoza de Godoy Cruz, fue fundado en 1945 y es un emblema del barrio San Ignacio y de la comunidad que lo rodea. Desde hace algún tiempo, el espacio atraviesa una profunda remodelación con una serie de obras que buscan modernizar sus instalaciones y mejorar la experiencia de quienes forman parte de la institución. La renovación incluye nuevos espacios deportivos y trabajos de infraestructura que permitirán acompañar el crecimiento de la actividad social y deportiva.
El club acumula más de ocho décadas de historia y se consolidó como una de las instituciones más representativas de Godoy Cruz. A lo largo de los años, fue mucho más que un lugar para hacer deporte: se convirtió en un punto de encuentro para generaciones de familias mendocinas y en un símbolo del desarrollo del departamento.
Las intervenciones actuales tienen como objetivo adaptar las instalaciones a las necesidades actuales sin perder la identidad que caracteriza al club. La propuesta combina la preservación de su historia con una apuesta por ofrecer espacios más cómodos, seguros y funcionales para los socios.
El futsal como corazón del crecimiento
Uno de los proyectos más importantes es la construcción de una cancha reglamentaria de fútbol de salón. El nuevo espacio tendrá dimensiones de 24 por 35,5 metros y permitirá que esta disciplina cuente con un segundo espacio dentro del club para entrenamientos y competencias.
La obra beneficiará directamente a más de 200 jóvenes que actualmente desarrollan la actividad en un playón compartido con otras disciplinas. Con esta incorporación, el club podrá mejorar la organización de los entrenamientos y ofrecer mejores condiciones para el desarrollo deportivo.
En la etapa final de los trabajos también está previsto el pintado completo de la superficie y la instalación de un nuevo sistema eléctrico. Esto permitirá contar con una iluminación adecuada para realizar entrenamientos nocturnos de manera más segura y cómoda.
Remodelación integral de todas las instalaciones
Las obras no se limitan únicamente a la nueva cancha de fútbol de salón. También continúan las mejoras en otros sectores del predio, como el gimnasio, las canchas de tenis y distintos espacios comunes que utilizan diariamente los socios.
Estas intervenciones buscan optimizar el funcionamiento general del club y ofrecer instalaciones acordes al crecimiento que viene registrando la institución. La renovación apunta a brindar mejores servicios sin alterar el espíritu que convirtió al Jockey Club en una referencia para el deporte y la vida social mendocina.