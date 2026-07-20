Un histórico club mendocino avanza con su renovación integral

El histórico club suma una nueva cancha para el futsal y refacciones en distintos sectores del predio.

La histórica institución de Godoy Cruz incorpora una cancha reglamentaria de futsal y continúa mejorando el gimnasio, el tenis y los espacios comunes.

El Jockey Club Mendoza de Godoy Cruz, fue fundado en 1945 y es un emblema del barrio San Ignacio y de la comunidad que lo rodea. Desde hace algún tiempo, el espacio atraviesa una profunda remodelación con una serie de obras que buscan modernizar sus instalaciones y mejorar la experiencia de quienes forman parte de la institución. La renovación incluye nuevos espacios deportivos y trabajos de infraestructura que permitirán acompañar el crecimiento de la actividad social y deportiva.

El club acumula más de ocho décadas de historia y se consolidó como una de las instituciones más representativas de Godoy Cruz. A lo largo de los años, fue mucho más que un lugar para hacer deporte: se convirtió en un punto de encuentro para generaciones de familias mendocinas y en un símbolo del desarrollo del departamento.

Las obras buscan acompañar el crecimiento del club con infraestructura renovada, manteniendo la identidad de una de las instituciones más tradicionales. Prensa Gobierno de Mendoza Las intervenciones actuales tienen como objetivo adaptar las instalaciones a las necesidades actuales sin perder la identidad que caracteriza al club. La propuesta combina la preservación de su historia con una apuesta por ofrecer espacios más cómodos, seguros y funcionales para los socios.

El futsal como corazón del crecimiento Uno de los proyectos más importantes es la construcción de una cancha reglamentaria de fútbol de salón. El nuevo espacio tendrá dimensiones de 24 por 35,5 metros y permitirá que esta disciplina cuente con un segundo espacio dentro del club para entrenamientos y competencias.

Más de 200 jóvenes se beneficiarán con la nueva cancha de fútbol de salón, una obra que responde a una demanda histórica de la disciplina. Prensa Gobierno de Mendoza La obra beneficiará directamente a más de 200 jóvenes que actualmente desarrollan la actividad en un playón compartido con otras disciplinas. Con esta incorporación, el club podrá mejorar la organización de los entrenamientos y ofrecer mejores condiciones para el desarrollo deportivo.