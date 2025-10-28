Destacá con esta receta de pizza con jamón y huevo y sorprendé a todos en casa
Con esta receta de pizza de jamón con huevo vas a sorprender: fácil, económica y con un sabor que te va a encantar.
Si hay algo que no falla en una buena juntada es esta receta de pizza con jamón y huevo. Bien casera, sabrosa y rendidora, combina lo mejor de la pizzería con ese toque argentino que todos amamos. Preparála para el finde y vas a ver cómo no sobra ni una porción.
Ingredientes para una pizza perfecta
Rinde: 2 pizzas medianas o 1 grande
- 500 g de harina 000.
- 300 ml de agua tibia.
- 10 g de levadura seca (o 25 g de levadura fresca).
- 3 cucharadas de aceite de oliva.
- 1 cucharadita de sal.
- 1 cucharadita de azúcar.
- 200 ml de salsa de tomate.
- 300 g de queso mozzarella rallado o en fetas.
- 150 g de jamón cocido en fetas.
- 2 huevos.
- 1 cucharadita de orégano.
- Aceitunas verdes o negras a gusto (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
- Activá la levadura mezclándola con el azúcar y 100 ml de agua tibia. Dejala reposar 10 minutos hasta que espume.
- Formá una corona con la harina y agregá en el centro la levadura activada, la sal, el aceite y el resto del agua.
- Amasá unos 10 minutos hasta obtener una masa lisa. Tapala con un repasador y dejala levar 30 a 40 minutos.
- Dividí la masa si querés dos pizzas o usala entera para una grande. Estirala con las manos sobre una pizzera aceitada.
- Prehorneá la base 8 minutos a 200 °C para que quede firme.
- Cubrí con salsa de tomate, mozzarella, jamón y un poco de orégano.
- Cociná los huevos(a la plancha o al horno) y colocálos arriba de la pizza antes de servir.
- Terminá con aceitunas y un chorrito de aceite de oliva.
La pizza con jamón y huevo es un clásico porteño que nunca pasa de moda. Podés guardarla la pizza en la heladera hasta 2 días o freezarla. Recalentala al horno para que recupere su textura original. En muchas pizzerías argentinas, esta receta se conoce como “pizza primavera”.