Presenta:

Tendencias

|

Receta

Destacá con esta receta de pizza con jamón y huevo y sorprendé a todos en casa

Con esta receta de pizza de jamón con huevo vas a sorprender: fácil, económica y con un sabor que te va a encantar.

Candela Spann

En esta receta, el huevo suele cocinarse aparte y agregarse justo antes de servir para que quede a punto.

En esta receta, el huevo suele cocinarse aparte y agregarse justo antes de servir para que quede a punto.

Shutterstock

Si hay algo que no falla en una buena juntada es esta receta de pizza con jamón y huevo. Bien casera, sabrosa y rendidora, combina lo mejor de la pizzería con ese toque argentino que todos amamos. Preparála para el finde y vas a ver cómo no sobra ni una porción.

Ingredientes para una pizza perfecta

Rinde: 2 pizzas medianas o 1 grande

Te Podría Interesar

  • 500 g de harina 000.
  • 300 ml de agua tibia.
  • 10 g de levadura seca (o 25 g de levadura fresca).
  • 3 cucharadas de aceite de oliva.
  • 1 cucharadita de sal.
  • 1 cucharadita de azúcar.
  • 200 ml de salsa de tomate.
  • 300 g de queso mozzarella rallado o en fetas.
  • 150 g de jamón cocido en fetas.
  • 2 huevos.
  • 1 cucharadita de orégano.
  • Aceitunas verdes o negras a gusto (opcional).
Podés agregarle morrones y le añadís aún más sabor.
Esta receta de pizza con jamón y huevo es un clásico de las pizzerías porteñas, pedida infaltable de los sábados.

Esta receta de pizza con jamón y huevo es un clásico de las pizzerías porteñas, pedida infaltable de los sábados.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Activá la levadura mezclándola con el azúcar y 100 ml de agua tibia. Dejala reposar 10 minutos hasta que espume.
  2. Formá una corona con la harina y agregá en el centro la levadura activada, la sal, el aceite y el resto del agua.
  3. Amasá unos 10 minutos hasta obtener una masa lisa. Tapala con un repasador y dejala levar 30 a 40 minutos.
  4. Dividí la masa si querés dos pizzas o usala entera para una grande. Estirala con las manos sobre una pizzera aceitada.
  5. Prehorneá la base 8 minutos a 200 °C para que quede firme.
  6. Cubrí con salsa de tomate, mozzarella, jamón y un poco de orégano.
  7. Cociná los huevos(a la plancha o al horno) y colocálos arriba de la pizza antes de servir.
  8. Terminá con aceitunas y un chorrito de aceite de oliva.
El huevo lo podés picar o cortárlo en rodajas
En esta receta, el huevo suele cocinarse aparte y agregarse justo antes de servir para que quede a punto.

En esta receta, el huevo suele cocinarse aparte y agregarse justo antes de servir para que quede a punto.

La pizza con jamón y huevo es un clásico porteño que nunca pasa de moda. Podés guardarla la pizza en la heladera hasta 2 días o freezarla. Recalentala al horno para que recupere su textura original. En muchas pizzerías argentinas, esta receta se conoce como “pizza primavera”.

Archivado en

Notas Relacionadas