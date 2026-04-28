Qué portales paranormales se abren con la Luna Creciente y cómo aprovechar su energía

La Luna Creciente , que comenzó el 24 de abril, marca un período especialmente significativo dentro de las tradiciones esotéricas, astrológicas y paranormales. Para muchas corrientes espirituales, esta fase lunar no solo simboliza expansión y movimiento, sino que también favorece la apertura de determinados portales energéticos que permiten una mayor conexión entre planos.

A diferencia de la Luna Nueva -asociada al inicio y la introspección-, la Luna Creciente representa el impulso: aquello que empieza a tomar forma, a desarrollarse y a proyectarse hacia el exterior. En este contexto, diversas creencias sostienen que durante estos días se activan portales vinculados al crecimiento personal, la intención consciente y la manifestación de deseos.

Desde el enfoque paranormal, no se habla de portales físicos, sino de umbrales energéticos. Entre los más mencionados se encuentran:

Por qué la Luna Creciente es clave en lo energético

Según la astrología, la Luna gobierna el mundo emocional, el inconsciente y los ciclos internos. Cuando entra en fase creciente, su energía “empuja” hacia afuera, favoreciendo la acción y la materialización. En el plano paranormal, esta expansión es interpretada como una apertura natural de canales energéticos, donde la intención humana tiene mayor fuerza.

Por eso, prácticas como rituales de intención, meditaciones guiadas, escritura de deseos, limpiezas con sahumerios o trabajo con cristales suelen recomendarse especialmente durante esta etapa lunar.

Un tiempo para observar y accionar

Con la Luna Creciente activa desde el 24, quienes siguen estos ciclos consideran que es un período ideal para observar señales, prestar atención a la intuición y accionar con conciencia. Más allá de las creencias, muchas personas encuentran en estas fases un marco simbólico para ordenar procesos internos, tomar decisiones y avanzar con mayor claridad.

Así, entre astrología, espiritualidad y mundo paranormal, la Luna Creciente vuelve a ocupar un lugar central como una etapa de transición poderosa, donde -según estas miradas- los portales no se ven, pero se sienten.