Ni series ni películas: esto es lo que la psicología recomienda escuchar al comer para evitar la hinchazón

Ver la televisión produce alimentación en exceso y la sensación de hambre durante todo el día. La psicología reveló la rutina ideal para evitarlo.

El televisor se ha convertido en un acompañante indispensable de las comidas. Cada vez más personas reproducen una película o serie cuando están comiendo, pero lo que no saben es que tiene un impacto negativo en su cerebro y alimentación, según la psicología.

La ciencia estableció que separar el momento de alimentarse del entretenimiento es clave para una buena salud. En primer lugar porque al ver el televisor, el cerebro se concentra en la trama y no registra cuándo se llenó el estómago, lo que lleva a comer en exceso.

ver película comer

Algunos estudios han demostrado que cuando se come con una pantalla, no se recuerda la cantidad ni el sabor de lo que se ingirió. Esto provoca una eterna sensación de hambre durante todo el día y, por lo general, empeora la digestión porque se come más rápido y se mastica menos, generando hinchazón o acidez.

Escuchar un podcast: el hábito recomendado por la psicología Pero este es un hábito que se puede cambiar con una rutina respaldada por la ciencia. El primer paso es dedicar al menos 20 minutos a comer sin pantallas, disfrutando de los sabores y los olores de los platos. Y si te sientes solo, los especialistas recomiendan reproducir un podcast o una playlist con música tranquila.