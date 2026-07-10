La megaobra de Techint que lleva agua de mar a las minas del norte de Chile

La empresa Techint alcanzó un hito fundamental en el desarrollo de una de las obras de infraestructura hídrica más importantes de la minería chilena.

La obra realizada por Techint abastecerá de agua desalinizada a las minas del norte de Chile.

En los últimos días, la empresa argentina Techint confirmó un avance significativo en el proyecto Suministro de Agua Desalinizada para el Distrito Norte (SADDN): la llegada de agua desalinizada al nuevo reservorio de minería en el norte de Chile, Radomiro Tomic.

El proyecto hídrico, desarrollado bajo la modalidad EPC por Techint E&C para Aguas Horizonte, es uno de los de mayor escala actualmente en desarrollo para la minería chilena. El proceso consta de extracción de agua de mar, desalación, transporte y distribución del recurso a escala industrial para garantizar el agua necesaria para el norte de Chile.

La obra abastece de agua desalinizada a tres de las minas más importantes del norte chileno en la región de Antofagasta: Radomiro Tomic, Chuquicamata y Ministro Hales, ubicadas algunas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

La megaobra hídrica de Techint en Chile. Techint La megaobra ejecutada por Techint Según explicaron, el sistema integra una planta desaladora de la Región de Antofagasta, más de 160 kilómetros de ductos y tres estaciones de bombeo que permiten transportar el agua extraída desde el océano Pacífico hasta las minas en altura.

Como parte del avance del proyecto, distintos componentes de la infraestructura han sido sometidos a pruebas hidráulicas y verificaciones técnicas destinadas a validar progresivamente su funcionamiento y preparación para futuras etapas de comisionamiento.