Confirmado: el papa León XIV llega a la Argentina el 8 de noviembre

El papa León XIV realizará un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. En territorio argentino estará del 8 al 11 de dicho mes y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján. Este miércoles por la mañana lo comunicará el Vaticano de manera oficial

El viaje se concretará luego de que el Santo Padre aceptara las invitaciones de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los tres países incluidos en la gira.

Por el momento, no se difundieron detalles sobre las actividades, ceremonias o encuentros previstos en cada una de las ciudades.

León XIV llegará al país el 8 de noviembre, después de completar la primera etapa de su recorrido en Uruguay. Durante los cuatro días de la visita pasará por Buenos Aires, Córdoba y Luján .

No se precisó el orden de las actividades dentro de cada destino ni informó cuánto tiempo permanecerá en cada ciudad. Tampoco detalló los lugares en los que se desarrollarán los actos oficiales y religiosos.

La etapa argentina concluirá el 11 de noviembre. Ese mismo día comenzará el tramo correspondiente a Perú, último país de la gira apostólica.

La gira comenzará en Uruguay

El viaje del papa comenzará el 6 de noviembre en Uruguay. Allí permanecerá hasta el 8 y visitará Montevideo, Paisandú y Florida.

Tras esa primera escala, el pontífice se trasladará a Argentina para continuar con el recorrido regional. La visita a los tres países se extenderá durante doce días y abarcará un total de once ciudades mencionadas en el anuncio oficial.

El viaje responde a las invitaciones formuladas por las autoridades políticas y eclesiásticas de Uruguay, Argentina y Perú.

Perú será la última escala del viaje

La etapa final comenzará el 11 de noviembre y se extenderá hasta el 17. Durante su estadía en Perú, León XIV visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

Se tratará del tramo más prolongado del recorrido anunciado. El pontífice permanecerá allí durante siete días, frente a los tres previstos en Uruguay y los cuatro correspondientes a Argentina.

No se informó hasta el momento sobre reuniones con autoridades, celebraciones religiosas, traslados internos ni actos abiertos al público.