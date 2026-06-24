Según los expertos: cada cuanto conviene reiniciar el teléfono aunque no esté fallando

El teléfono rara vez descansa. Se usa para trabajar, pagar, sacar fotos, chatear, mirar videos y consultar información durante todo el día. En ese uso continuo, muchas aplicaciones quedan abiertas, algunos procesos siguen activos en segundo plano y el sistema puede empezar a responder con menos fluidez.

Por eso, reiniciar el teléfono dejó de ser solo una salida rápida cuando una app se congela. Especialistas en tecnología y ciberseguridad recomiendan convertirlo en un hábito preventivo: hacerlo al menos una vez por semana puede ayudar a ordenar el funcionamiento interno del equipo y reducir ciertos riesgos asociados a procesos maliciosos temporales.

Al apagar y volver a encender el dispositivo, el sistema corta procesos que quedaron activos, libera memoria RAM y obliga a las aplicaciones a iniciar nuevamente desde cero. Ese reinicio no borra fotos, mensajes ni archivos personales, pero sí puede corregir pequeños errores acumulados por el uso diario. En teléfonos con varios años, poca capacidad de almacenamiento o muchas apps instaladas, la diferencia suele notarse más rápido.

El beneficio también aparece en tareas simples: menús que responden mejor, aplicaciones que abren con mayor estabilidad, menos cierres inesperados y una administración más ordenada de la batería. No se trata de una solución mágica ni reemplaza una limpieza profunda del equipo, pero puede evitar que fallas menores se acumulen hasta convertir el uso cotidiano en una experiencia lenta o incómoda.

El reinicio periódico puede sumar una capa básica de protección. Algunos ataques o procesos sospechosos dependen de permanecer activos en la memoria del dispositivo; al reiniciar, esa continuidad se interrumpe. Por ese motivo, distintas guías de buenas prácticas en seguridad móvil recomiendan apagar y encender el teléfono con cierta frecuencia, especialmente en usuarios que descargan muchas aplicaciones, se conectan a redes públicas o reciben enlaces de origen dudoso.

Imagen generada por la IA

De todos modos, los expertos aclaran que reiniciar no alcanza por sí solo. Para proteger un Android o un iPhone también es clave mantener el sistema operativo actualizado, instalar apps desde tiendas confiables, revisar permisos, activar bloqueos de pantalla seguros y evitar archivos o enlaces sospechosos. En Android, además, conviene mantener activa la protección que analiza apps y advierte sobre comportamientos dañinos.

Cada cuánto conviene hacerlo

La recomendación más extendida es reiniciar el celular una vez por semana. Para la mayoría de los usuarios, ese intervalo alcanza para mantener el sistema más liviano sin que se vuelva una molestia. Quienes usan el teléfono de manera intensiva, trabajan con muchas aplicaciones abiertas o notan fallas frecuentes pueden hacerlo cada pocos días.

También hay situaciones en las que conviene reiniciar sin esperar al calendario semanal: si el equipo se calienta demasiado, si la batería se descarga de forma inusual, si una app se cierra repetidamente, si el Bluetooth o el WiFi fallan, o si el teléfono empieza a funcionar lento sin una causa evidente. En esos casos, apagar y encender puede ser el primer paso antes de borrar caché, actualizar software o revisar aplicaciones instaladas.

El hábito no requiere conocimientos técnicos ni configuraciones complejas. Basta con apagar el dispositivo durante unos segundos y volver a encenderlo, o utilizar la opción “reiniciar” si está disponible. Es una acción breve, pero útil dentro de una rutina más amplia de cuidado digital. En tiempos en los que el celular concentra datos personales, claves, billeteras virtuales y conversaciones privadas, dedicarle un minuto por semana puede marcar una diferencia.