El nuevo TCL NXTPAPER 70 Pro prioriza el confort visual con una pantalla mate antirreflejos

TCL expande su catálogo de telefonía móvil con un dispositivo enfocado en reducir la fatiga ocular y mejorar la experiencia de lectura.

Los componentes antirreflejos de TCL mantienen la nitidez de los contenidos escritos bajo las condiciones de la luz solar directa.

La reciente propuesta de la marca TCL presenta un smartphone equipado con una matriz de visualización que disipa las reverberaciones de la luz ambiental y protege el ciclo circadiano mediante filtros físicos. El teléfono TCL NXTPAPER 70 Pro presenta una pantalla totalmente mate sin reflejos.

Innovación en la pantalla para una lectura sin fatiga La característica central de este dispositivo móvil radica en la adopción de la tecnología de visualización NXTPAPER 4.0 sobre un panel de 6,9 pulgadas con resolución FHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. La superficie del cristal recibe un tratamiento de grabado mediante litografía de nanomatriz para obtener un acabado mate libre de huellas dactilares. Este componente simula las propiedades de la luz natural del día a través de un sistema de luz polarizada circular, logrando una calibración precisa del color con una cobertura del 100% del espacio sRGB.

La estructura del nuevo terminal de TCL asimila las funciones lógicas del ecosistema de Google para simplificar las búsquedas gestuales. Imagen generada con IA La ingeniería del hardware del teléfono aplica un filtro activo que disminuye las emisiones de luz azul dañina hasta un 3,41% sin alterar la fidelidad cromática de las imágenes en pantalla. El teléfono de TCL incorpora además una tecla física lateral dedicada a modificar las propiedades de la interfaz de forma instantánea. Al pulsar este comando, el sistema activa el modo Max Ink, una configuración monocromática que transforma el entorno digital en un formato similar al de un lector electrónico tradicional, extendiendo la autonomía de la batería hasta los 7 días de lectura continua.

Rendimiento y herramientas lógicas de asistencia El funcionamiento interno de la unidad depende del procesador MediaTek Dimensity 7300 de ocho núcleos, una plataforma que equilibra la velocidad de procesamiento con el consumo energético. El hardware dispone de una configuración de almacenamiento masivo compuesta por 512 GB de memoria y un esquema unificado de memoria RAM que alcanza los 24 GB mediante la expansión lógica del sistema. En el apartado de protección física, el armazón cuenta con certificación IP68 para asegurar la resistencia al ingreso de partículas de polvo y la inmersión en agua.

Las funciones de productividad asimilan los nuevos modelos lógicos de asistencia desarrollados en colaboración con Google: