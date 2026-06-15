Honor confirma el lanzamiento global de un nuevo modelo con batería récord

El mercado de la telefonía móvil registra una nueva propuesta de Honor enfocada en resolver la autonomía de los usuarios corrientes. La empresa matriz presentó los datos técnicos del Honor X80 Pro Max, un dispositivo que aspira a liderar el segmento de gama media mediante la inclusión de un acumulador de energía inédito para la industria actual.

Especificaciones de almacenamiento y pantalla del Honor X80 Pro Max La presentación oficial ocurrirá en China el próximo 22 de junio a las 19:00 hora local. Los registros de las plataformas de comercio electrónico muestran que el Honor X80 Pro Max llegará con cuatro configuraciones de memoria interna, partiendo desde los 8 GB de memoria RAM con 128 GB de espacio hasta una opción superior de 12 GB de RAM con 512 GB de almacenamiento de datos. El público podrá seleccionar entre cuatro alternativas de color de carrocería: rojo, negro, blanco y naranja.

Honor x80 El próximo Honor X80 Pro Max incorpora un sistema de carga inversa para abastecer a otros equipos de comunicación. Imagen generada con IA La estructura frontal de este nuevo teléfono monta un panel de tecnología OLED de 6,8 pulgadas con una resolución nativa de 2788 x 1280 píxeles. La pantalla despliega una tasa de refresco fluida de 120 Hz y añade un sistema de atenuación de 3840 Hz para disminuir la fatiga ocular durante las jornadas de lectura prolongadas. En el interior, los ingenieros de Honor colocaron el procesador Snapdragon 6 Gen 5 de Qualcomm para gestionar los flujos de tareas cotidianas y los consumos energéticos de los componentes lógicos.

Una batería inédita para la autonomía del teléfono Honor X80 pro max El componente central de este modelo de Honor radica en su acumulador eléctrico de 11.000 mAh, la capacidad más alta registrada en el catálogo histórico de la corporación. Para administrar esta celda de silicio, el terminal admite un protocolo de carga rápida por cable de 90 vatios que reduce el tiempo de conexión a la red. El sistema incluye también una función de transferencia inversa por cable de 27 vatios, una utilidad que faculta la alimentación de accesorios externos o de otros dispositivos portátiles en situaciones de emergencia.

La durabilidad física representa otro pilar en la construcción del Honor X80 Pro Max. El armazón exterior cuenta con las certificaciones de aislamiento IP66, IP68, IP69 e IP69K, asegurando un hermetismo total frente al polvo, las inmersiones prolongadas y los chorros de agua a presiones elevadas. La compañía sumó un esquema de protección contra impactos en las esquinas y un programa de sustitución de pantallas sin cargo ante roturas accidentales durante el período inicial de cobertura de la garantía de fábrica.