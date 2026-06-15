Casio lanza tres nuevos relojes G-Shock de gama alta con importantes novedades

La conocida firma japonesa Casio sorprende al mercado internacional con la presentación oficial de tres nuevos relojes pertenecientes a su aclamada línea Master of G. Estos modelos de última generación introducen importantes mejoras estructurales y tecnológicas para los usuarios más exigentes que buscan máxima resistencia y precisión horaria absoluta.

La mítica colección GravityMaster recibe a la serie GWR-B3000 de Casio, un conjunto de dispositivos diseñados específicamente para soportar los entornos más hostiles. El lanzamiento inicial ocurre en Japón durante el próximo mes de julio de 2026, marcando una evolución definitiva en la arquitectura de protección y en el funcionamiento interno de estos accesorios de muñeca premium.

Nuevos Relojes Casio - Interna 1 Los nuevos relojes de la línea G-Shock de Casio de gama alta incorporan conectividad inteligente por Bluetooth y carga solar. shutterstock Diseño y variantes de los nuevos relojes Casio La nueva gama alta de G-Shock consta de tres variantes específicas que capturan la atención por su imponente estética. El modelo estándar lleva la denominación GWR-B3000-1A, mientras que la versión GWR-B3000A-2A exhibe un elegante revestimiento iónico azul. Por último, el modelo GWR-B3000B-8A ofrece un sobrio acabado iónico gris. Los tres comparten un perfil robusto pero liviano, con dimensiones de 56,7 x 47,3 x 14,1 milímetros y un peso total de apenas 102 gramos.

Nuevos Relojes Casio - Interna 2 El modelo estándar GWR-B3000-1A lidera el desembarco de la nueva colección en el mercado global. Casio Una armadura de carbono con resistencia Triple G Para la construcción exterior, la empresa implementa una sofisticada estructura de doble caja hueca. La zona externa, fabricada con componentes de acero inoxidable mediante moldeo por inyección de metal (MIM), rodea una caja interior hecha de carbono de origen biológico. Esta brillante configuración otorga soporte a la zona central en cuatro puntos clave e integra eficientes amortiguadores de resina para absorber cualquier impacto. El sistema cumple con la exigente especificación Triple G Resist, ideada para tolerar caídas libres, fuerzas centrífugas extremas y vibraciones severas.

Nuevos Relojes Casio - Interna 3 La estructura Triple G Resist asegura protección total contra caídas y vibraciones extremas en los nuevos modelos de gama alta. Casio Innovación interna frente a impactos y magnetismo En el corazón del dispositivo opera el nuevo movimiento Tough MVT.2. La principal evolución en este apartado radica en la inclusión de dos funciones automatizadas basadas en sensores avanzados: la detección de golpes y la monitorización de campos magnéticos. Si el accesorio sufre un impacto violento, el mecanismo corrige de forma automática la alineación de las agujas analógicas. Asimismo, si los sensores internos de estos relojes detectan una interferencia magnética intensa que ponga en riesgo la precisión, las manecillas detienen su marcha temporalmente y retoman la hora exacta una vez que el peligro desaparece.