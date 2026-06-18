Los tres mejores teléfonos Honor de gama media disponibles en Argentina

El mercado local de telefonía móvil registra una renovación en sus catálogos con la consolidación de opciones orientadas al rendimiento diario y a la autonomía prolongada. La firma Honor despliega tres variantes de su catálogo intermedio en las plataformas de comercio electrónico, capturando la atención del público mediante valores de venta competitivos y estructuras físicas de alta resistencia.

Honor X7d El modelo X7d de Honor lidera las estadísticas de venta debido a la resolución de su captor óptico de 108 megapíxeles. Honor Este teléfono de Honor se posiciona entre los modelos más buscados de la marca dentro de las tiendas virtuales del territorio nacional. La unidad destaca por incorporar una batería de 6.500 mAh, una de las capacidades más altas del segmento para evadir la dependencia constante del cargador de pared durante las jornadas laborales. La configuración técnica se completa con un módulo de memoria interna de 256 GB, una pantalla de 6,77 pulgadas y un sensor óptico trasero de 108 megapíxeles, registrando un precio de venta al público de $544.499 pesos en Argentina.

Honor X5c Plus Esta variante de la familia comparte el estándar de almacenamiento de 256 GB de espacio pero reduce el volumen de la memoria de acceso aleatorio a un esquema de 6 GB de RAM. La estructura de este teléfono porta una celda de almacenamiento eléctrico de 5.260 mAh y un captor fotográfico principal de 50 megapíxeles. El dispositivo de Honor se comercializa en un tono cian característico por un valor de $366.299 pesos, posicionándose como una alternativa equilibrada para la ejecución fluida de aplicaciones de mensajería y redes sociales.

Honor X5c Plus. Honor Honor X5c La propuesta base de la línea cierra el listado de opciones de gama media bajo una configuración de 128 GB de memoria interna junto con 4 GB de memoria RAM. El armazón exterior del equipo monta un panel de tecnología LCD de 6,74 pulgadas y añade sistemas de seguridad biométrica basados en el reconocimiento facial y un sensor de huellas dactilares. Este modelo se ofrece en las plataformas de comercio por un costo de $257.399 pesos, convirtiéndose en la herramienta más accesible de la corporación.