Netflix: la película que recién llegó a la plataforma y ya está entre las más vistas

La ciencia ficción irrumpe en Netflix con 'Resistencia', la película que te atrapará y ya es un éxito en la plataforma.

"Resistencia" se convirtió en una de las películas más vistas de Netflix tras su llegada al catálogo. Foto: Archivo

Las producciones de ciencia ficción siempre fueron bien recibidas por el público. Pero, en el contexto actual, donde la tecnología parece avanzar más rápido que nunca, este tipo de películas y series se multiplicaron y arrasan en las plataformas de streaming. En ese marco, Netflix acaba de sumar a su catálogo "Resistencia".

De la mano del director de Godzilla y Rogue One, Gareth Edwards, la película estrenada en 2023 llegó recientemente a la plataforma y ya se encuentra entre lo más visto, según datos de FlixPatrol.

De qué trata Resistencia La trama se centra en un clásico de la ciencia ficción: el enfrentamiento entre humanos y una inteligencia artificial hiper evolucionada que amenaza a la especie humana. Sin embargo, en esta historia aparece un giro inesperado: el arma más poderosa de la tecnología es una niña androide, que pondrá en conflicto al protagonista.

El film cuenta con un elenco destacado encabezado por John David Washington, junto a Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Madeleine Yuna Voyles, Allison Janney, Ralph Ineson y Marc Menchaca.

"Resistencia" es una de las recomendaciones para los fanáticos de la ciencia ficción en Netflix. Foto: Archivo Por qué verla Resistencia es una de las opciones más elegidas por los fanáticos de la ciencia ficción y se posiciona como una buena alternativa para quienes buscan acción y tensión. Actualmente se encuentra dentro del top 10 de lo más visto a nivel mundial y combina aventura con una historia cargada de adrenalina.