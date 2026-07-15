Medialunas de jamón y queso: la receta ideal para alentar a la selección
Descubrí la receta de medialunas de jamón y queso, un clásico de la cocina casera que se prepara en minutos y es ideal para la juntada con amigos.
Las medialunas de jamón y queso son una de las recetas más fáciles y rendidoras para resolver un desayuno especial, una merienda o una picada. Con apenas unos pocos ingredientes, podés transformar unas medialunas en un bocado dorado, crocante por fuera y con un relleno delicioso. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina casera, esta preparación se destaca por su rapidez y versatilidad. En menos de media hora tendrás unas medialunas calentitas, ideales para compartir con un mate, un café o como opción para reuniones y cumpleaños.
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
25 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 12 medialunas de manteca
- 200 gr de jamón cocido
- 200 gr de queso mozzarella o queso tybo
- 30 gr de manteca derretida
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C.
- Abrí las medialunas al medio sin llegar a separarlas por completo.
- Rellená cada una con una feta de jamón y una de queso.
- Acomodalas en una fuente para horno, pincelalas con la manteca derretida y, si te gusta, espolvoreá un poco de orégano.
- Horneá durante 10 a 15 minutos, hasta que el queso esté completamente derretido y las medialunas queden apenas doradas.
- Servilas bien calientes.